Пн, 16.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Авиакомпания Ryanair запланировала шесть новых маршрутов из Литвы

Авиакомпания Ryanair запланировала шесть новых маршрутов из Литвы

Ryanairi Boeing 737-800 ФОТО: Paul Hanna

Ирландская авиакомпания Ryanair с августа запланировала шесть новых маршрутов из Каунаса и Вильнюса.

Из Вильнюса можно будет улететь в британский Бирмингем и голландский Эйндховен. Полеты в последний будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а в Бирмингем – по вторникам и субботам.

Из Каунасского аэропорта с 31 октября должны стартовать полеты в испанскую столицу Мадрид, которые будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, а с 1 ноября – в город Ольборг в Дании и Гетерборг в Швеции. Эти полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Со 2 ноября прямым рейсом из Каунаса можно будет улететь в столицу Венгрии Будапешт. Полеты в этот город будут осуществляться по вторникам и субботам.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back