Авиакомпания Ryanair запланировала шесть новых маршрутов из Литвы

Из Вильнюса можно будет улететь в британский Бирмингем и голландский Эйндховен. Полеты в последний будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а в Бирмингем – по вторникам и субботам.

Из Каунасского аэропорта с 31 октября должны стартовать полеты в испанскую столицу Мадрид, которые будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, а с 1 ноября – в город Ольборг в Дании и Гетерборг в Швеции. Эти полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.