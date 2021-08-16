Афганские военные массово бегут из страны
Генеральная прокуратура Узбекистана в понедельник, 16 августа, сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей вооруженных сил Афганистана. Так, по данным правоохранительного ведомства, 14-15 августа воздушную границу незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термез", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство "Интерфакс".