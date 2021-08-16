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ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет

Взрыв. Иллюстративное фото. ФОТО: Handout

Силы противовоздушной обороны Узбекистана сбили афганский военный самолет при попытке незаконного пересечения границы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны в понедельник, 16 августа.

Согласно информации военного ведомства, инцидент произошел накануне в приграничном с Афганистаном Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Оба пилота афганского самолета выжили и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Минобороны проводит расследование инцидента, передает Deutsche Welle.

В свою очередь, власти Таджикистана разрешили самолетам с афганскими военными приземлиться в аэропорту Бохтар на юге страны. ""Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку", - сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и печати МИД Таджикистана.

По данным внешнеполитического ведомства, в аэропорту города, где, в частности, находятся подразделения 201-я российской военной базы, высадились около 100 афганских военных.

После взятия Кабула талибами военнослужащие правительственной армии пытаются покинуть страну. 15 августа власти Узбекистана сообщили, что задержал 84 афганских военных, перешедших границу и обратившихся за медицинской помощью.

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