Нарва осталась без мэра: Катри Райк отправлена в отставку, члены управы тоже, но нового мэра выбрать не удалось
Городское собрание Нарвы вечером в понедельник с минимальным перевесом проголосовало за отставку Катри Райк с поста мэра Нарвы. Кандидатом на пост мэра Центристская фракция, имеющая большинство мест, представила Антса Лийметса, но ему не хватило одного голоса, чтобы занять должность. В итоге, пока руководить городом будет один из членов управы, остальные члены управы автоматически отправляются в отставку вместе с мэром.