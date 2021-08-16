Нарва осталась без мэра: Катри Райк отправлена в отставку, члены управы тоже, но нового мэра выбрать не удалось

Итоги голосования: 16 человек за отставку

За выражение вотума недоверия проголосовали 16 депутатов из 31. Это минимально возможное количество голосов для объявления вотума недоверия.

Председатель горсобрания Татьяна Стольфат зачитала претензии Центристской фракции к Катри Райк. Центристская фракция обвинила мэра в том, что та самовольно подписала письмо, гарантируя выделение театральному центра Vaba Lava 20 тысяч евро.

Также центристы считают, что Катри Райк предоставила одному предпринимателю необоснованное преимущество - бесплатно швартоваться в Нарвском порту может только тот бизнесмен, кто осуществляет перевозки по Нарове на корабле Caroline. На этом же корабле Катри Райк проводила бесплатные экскурсии, по словам Татьяны Стольфат, занимаясь предвыборным пиаром в рабочее время.

Татьяна Стольфат также согласилась с депутатом Ларисой Олениной, которая ранее от имени ревизионной комиссии заявила, что Катри Райк превысила полномочия, подписав договор о прямом электроподключении только нескольких крупных предприятий с Балтийской электростанцией, что дало бы им более дешевую энергию.

“Это стало последней каплей”, - добавила Татьяна Стольфат.

Также центристы назвали прошедшие в городе конкурсы на должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий непрозрачными и закрытыми. По словам Татьяны Стольфат несколько сотрудников управы уволились из-за срочных заданий и нервозной обстановки, которую создавала Катри Райк:

“Начальник - не звезда, которая блистает на фоне посредственных сотрудников. Всё наоборот”, - сказала Татьяна Стольфат.

Катри Райк: коалиционный договор выполняется почти полностью

Перед голосованием об отставке Катри Райк высказалась о коалиционном договоре, по которому она стала мэром. По ее словам, из 25 пунктов руки не дошли только до одного - приватизация “Нарва Веси” возможна только после соответствующего референдума.

По словам Катри Райк, оппозиция вошла в комиссии горсобрания, в том числе контролирует ревизионную комиссию.

“Стройка ратушной площади - занимаемся, освещение города - занимаемся, велодорожки - закончили дорожки… Я могу так продолжать долго - 25 пунктов минус один. Спасибо за сотрудничество, надеюсь, после выборов эта работа продолжится”.

Городом руководит Елена Голубева

Мэра города выбирают тайным голосованием. Чтобы стать мэром, кандидат должен набрать не менее 16 голосов. Семь депутатов не участвовали в голосовании, голосовали только 24 депутата. Из них кандидатуру Антса Лийметса поддержали только 15.

То есть, избрать мэра ну удалось. В решении о выражении недоверия Катри Райк было указано, что обязанности мэра в случае необходимости может выполнять директор Финансового департамента и член управы Елена Голубева. Сейчас именно она является руководителем города и фактически замещает всех членов управы. Остальные члены управы автоматически ушли в отставку вместе с мэром.

Антс Лийметс сказал, что не очень расстроен.