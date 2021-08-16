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Жители Афганистана рассказывают о том, как им живется после захвата власти в стране боевиками движения "Талибан".

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29-летняя Нурия Айя - акушерка. Ее работа невозможна без общения с врачами-мужчинами. Теперь это запрещено, и она не знает, как ей быть дальше.

Таков был первый приказ боевиков движения "Талибан" после того, как они заняли Ишкамиш - сельский район со скудной инфраструктурой в провинции Тахар на афгано-таджикской границе.

По словам Нурии, остается гадать, что еще запретят.

Ишкамиш находится в горном массиве Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Как и другие районы и провинции, он был занят талибами в ходе стремительного наступления в мае-августе.

В середине мая американцы ушли с крупной авиабазы близ Кандагара - второго по величине города Афганистана, центра одноименной провинции на юге страны.

Сразу же вслед за этим там начались бои между торжествующими повстанцами и оказавшимися морально не готовыми к такому повороту событий правительственными войсками.

Происходящее остро переживали местные жители.

"Каждый был напуган", - говорит Джан Ага, 54-летний торговец фруктами из района Аргистан, расположенного на афгано-пакистанской границе и в двух часах езды по извилистой дороге от Кандагара.

Люди закрылись в своих домах, но талибы обосновались практически в каждой деревне, так что скрыться от них негде.

Вооруженные боевики расхаживают по улицам. Каждое утро и каждый вечер они стучатся в дома, требуя еды и не обращая внимания на то, насколько бедны их обитатели в хронически бедной стране.

"В каждом доме для них приходится держать три-четыре порции или каравая хлеба, - рассказывает Джан Ага. - Если им вздумается переночевать в доме, тоже не откажешься".

В течение июня талибы заняли северные провинции Тахар, Фарьяб и Бадахшан. Правительственные силы отступили, и с ними все институты демократии. К тому времени американцы ушли отовсюду, кроме Кабула и его аэропорта.

ФОТО: BBC

Афганцы критикуют вывод международных сил как неоправданно поспешный. По мнению многих из них, переговоры между американцами и талибами, шедшие два года в столице Катара Дохе, только укрепили легитимность последних, придали им самоуверенности и таким образом привлекли к ним новых сторонников.

На самом деле, конец конфликта, начавшегося в 2001 году, никогда не просматривался.

Талибы отбирают нечто большее, чем продукты и спальные места - свободы, которыми афганцы пользовались последние 20 лет.

Нурия Айя столкнулась с дискриминацией женщин впервые в жизни.

"Появилась масса ограничений, - рассказывает она. - Я могу выходить из дома только со спутником-мужчиной и должна при этом носить бурку".

Мужчинам запретили брить бороды, а парикмахерам - делать им короткие стрижки, считающиеся "иностранными".

Внутри "Талибана" есть особое подразделение под названием Amri bil Marof (в буквальном переводе - "принуждение к добру"). Именно эта организация, сильно запомнившаяся афганцам после первого правления талибов в 1996-2001 годах, следит за соблюдением установленных ими социальных норм.

Действует так называемое "правило двух ударов". На первый раз предупреждение, во второй - наказание: публичное унижение, тюрьма, порка.

"Почти все свободы вдруг отняли у нас, - жалуется Нурия. - Это так тяжело. Но выбора нет. Они жестоки, приходится делать, что велят".

"Они пользуются исламом для своих целей, - говорит она. - Мы тоже мусульмане, но их ислам другой".

Положительной стороной прихода талибов является некоторое сокращение преступности и прекращение боев. Местные жители приветствуют относительное затишье, хотя если бы правительственные силы победили и установили свой порядок, пускай не навсегда, они радовались бы не меньше.

Раньше афганцы любили ездить на отдых в Тахар, одну из 34 провинций страны, знаменитую чистым горным воздухом, снежными вершинами, изумрудными лугами и прозрачными реками.

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Водитель такси Асиф Ахади из района Фархар говорит, что прежде зарабатывал в среднем 900 афгани (11 долларов) в день. Но теперь туристы исчезли.

"Приезжие были моими основными клиентами, - говорит 35-летний Асиф. - На эти деньги я кормил семью. Теперь у меня выходит максимум 150 афгани в день. Этого мало даже для того, чтобы покупать бензин, который, кстати, подорожал в два с лишним раза. И так обстоит дело со всеми видами предпринимательства".

Но больше всего пострадало общение. "Раньше люди каждую пятницу устраивали вечеринки, слушали музыку, танцевали и получали удовольствие, - рассказывает Асиф. - Теперь все это полностью запрещено".

4 июля, через два дня после того, как американцы покинули свою крупнейшую авиабазу, на которой держались все их операции в течение 20 лет, талибы отбили район Панджвай в южной провинции Кандагар, считающийся колыбелью и оплотом их движения.

Меньше чем через неделю они объявили о захвате ключевого переходного пункта Ислам-Кала на границе с Ираном.

В третью неделю июля талибы, по их словам, уже контролировали 85% территории и 90% протяженности границ Афганистана.

Когда стихла стрельба, люди начали потихоньку выползать из домов, рассказывает Асиф. Многие из них прежде не сталкивались со скорым судом и методами управления "Талибана".

"В плане преступлений они решают за считаные дни, - говорит Асиф. - Никакого бюрократии, никаких формальностей - и никакой возможности обжалования".

Талибы также собирают с населения закят. Согласно Корану, это добровольное пожертвование обеспеченного мусульманина беднякам, составляющее 10% урожая или денежного дохода. Новая власть превратила закят в обязательный налог, и идет он не бедным, а на ее собственные нужды.

Это дополнительная финансовая нагрузка в придачу к росту цен на все товары, которые, по словам Асифа, взлетели до небес.

Внутренняя и внешняя торговля страдает от ограничений, экономика находится под прессом, общественные работы прекратились.

"Люди очень обеднели, потому что нет ни рабочих мест, ни инвестиций", - добавил он.

Кое-кто хорошо помнит предыдущее правление талибов.

"Их идеология и мышление точно такие же, как во времена прежнего Исламского эмирата [1996-2001]. Ничего не поменялось", - говорит Джан Ага.

По его словам, талибы временно закрыли все школы в округе. Они объявили, что все учебные программы должны быть перестроены соответственно их трактовке шариата. Это еще один тревожный знак.

В 1996-2001 годах талибы полностью запретили женщинам и девушкам работать и учиться и сильно ограничили их доступ к медицинской помощи. После их изгнания афганские женщины вернулись в общественную жизнь, в частности, заняв около четверти мест в парламенте.

В начальных школах девочки составили половину обучающихся, в школах старшей ступени - 20%. Средняя продолжительность жизни афганок выросла с 57 до 66 лет. Не очень-то много, но прогресс был налицо. Теперь все ждут отката назад.

В начале августа "Талибан" установил контроль над крупнейшими городами - Гератом, Кандагаром, Лашкаргахом, Кундузом, Талуканом. 15 августа пал Кабул.

Американская авиация поддерживала афганскую армию ударами с воздуха, но 11 сентября все иностранные военные должны покинуть страну.

Дата приурочена к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Именно эти нападения стали причиной ввода в Афганистан сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, поскольку талибы превратили страну в базу "Аль-Каиды" (запрещена в России) и предоставили убежище Усаме бин Ладену.

По данным ООН, только в июле погибли около тысячи мирных афганцев, сотни тысяч бежали из своих домов.

Куда теперь пойдет Афганистан, не вызывает сомнений.

"Чтобы жить, надо склонить голову, - говорит Джан Ага. - Никто не осмеливается сопротивляться. Им нельзя сказать слова поперек".

"Хотя люди, с которыми вы говорите, могут внешне выглядеть беззаботными, в душе у них страх, - вторит ему Нурия Айя. - Мы сидим и молим Аллаха, чтобы он забрал их от нас".