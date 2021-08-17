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  • Инспекция: при увольнении невакцинированных положены компенсации
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Инспекция: при увольнении невакцинированных положены компенсации

  • Вакцинацию нельзя требовать сразу от всех работников
  • Тестирование по требованию работодателя – за его счет
  • За работником остается право оспаривать увольнение
  • При увольнении без уведомления – компенсации до 90 дней
  • Работодатели не обязаны увольнять антипрививочников

Что означает на практике решение правительства об упрощении процесса увольнения противников вакцинации и тестирования в компаниях с высоким риском заражения? Многие ли работодатели смогут воспользоваться ситуацией?

Тему прокомментировала в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Выдержки из беседы:

– С сегодняшнего дня у работодателей появилось право увольнять противников вакцинации и тестирования. Легко ли это сделать? Можно ли уволить со дня?

– Уволить со дня в данный момент еще нельзя. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства о снижении биологических рисков в трудовой среде. Этот документ дает работодателю законные основания для борьбы с распространением COVID-19 и возможность требовать от работников вакцинации или тестирования.

– То есть, работодатель может потребовать прямо сейчас справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус?

– Нет! Работодатель может что-то требовать только тогда, когда он предварительно провел анализ рисков в трудовой среде, оценил риск работника заразиться на предприятии и увидел, что этот риск слишком высок, несмотря на предпринимаемые ранее меры в виде ношения перчаток, масок и т.д.

Вакцинацию и ежедневное тестирование нельзя требовать от всех работников.

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Данное требование обосновано только в том случае, если в одном помещении находится слишком много работников или если работник ежедневно общается с людьми, о которых неизвестно, вакцинированы ли они.

– За чей счет должно проводиться тестирование, требуемое работодателем?

– Если тестирование требует работодатель, то оно проводится за его счет. При этом работодатель имеет право потребовать к определенному сроку от всех работников вакцинации.

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После этого он может объявить о намерении расторгнуть трудовой договор из-за несоответствия работника изменившимся условиям трудовой среды.

При увольнении за работником остается право оспаривать решение работодателя.

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Работодателю придется доказать обоснованность увольнения работника и разъяснить все ранее предпринятые шаги, которые могли бы позволить избежать увольнения.

– Обжаловать увольнение можно, а реально ли добиться чего-либо в данном случае?

– Итогом разбирательств может стать выплата компенсации работнику, но о восстановлении работника на работу речи не идет.

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– Если работник не оспаривает решение работодателя, то никаких компенсаций ему вообще не положено?

– В некоторых случаях компенсации все же положены, даже если противник вакцинации не оспаривает решение об увольнении.

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Если работодатель провел анализ рисков, предпринял ряд мер по предотвращению распространения инфекции, уведомил работников об итогах анализа рисков, своих решениях и установленных ранее сроках обязательной вакцинации, но работник при этом сразу объявил об отказе вакцинироваться и тестироваться (за свой счетприм. ред.) и, возможно, даже не согласен носить маску, то работодатель посылает ему предварительное уведомление о расторжении трудовых отношений.

По закону о Трудовом договоре, работодатель должен уведомить работника об увольнении заблаговременно.

Если увольняемый работник проработал менее года, срок уведомления – 15 календарных дней. При стаже от 1 года до 5 лет – 30 календарных дней. Более 5 лет – 60 или даже 90 календарных дней.

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Обычно работодатели не хотят ждать положенное время, отведенное законом для уведомления об увольнении.

За сокращение сроков предварительного уведомления выплачиваются компенсации.

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– Можно ли не увольнять, а отстранять от работы тех, кто отказывается вакцинироваться?

– В Эстонии такой подход уже практикуется. После проведения анализа рисков заражения на предприятии и принятия на его основе решения не допускать к работе противников вакцинации и тестирования, работодатель устанавливает сроки обязательной вакцинации или требует отрицательный тест на коронавирус.

До наступления установленного срока такие работники остаются дома и им выплачиваются компенсации в размере средней зарплаты.

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Если все даты просрочены, объявляется решение об увольнении. И после этого – до момента вступления решения в силу – работник уже ничего не получает.

– Станет ли тестирование реальной альтернативой отказу от обязательной вакцинации? Если работник отказывается делать прививку, но готов регулярно тестироваться, работодатель обязан принять его условие?

– Работодатель обязан принять условие работника – тест вместо прививки – только в том случае, если работник будет тестироваться за свой счет.

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И тут возникает вопрос, какой способ тестирования устроит работодателя, будет ли это только PCR-тест или возможны и другие варианты.

Работодатель обязан оплачивать тестирование только в том случае, если он сам требует данное тестирование.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кого и как можно уволить за отказ от вакцинации? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Riani ФОТО: Gert Tali
  • Насколько проще станет увольнять противников вакцинации и тестирования?
  • На основании какой статьи? Положены ли в данном случае компенсации?
  • Можно ли обжаловать увольнение?
  • Станет ли обязательное тестирование реальной альтернативой отказу от вакцинации? 
  • За чей счет должно проводиться тестирование, требуемое работодателем?
  • Какие компании относится к предприятиям с высоким риском заражения? Где проходит граница?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Riani

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