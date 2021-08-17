Инспекция: при увольнении невакцинированных положены компенсации
- Вакцинацию нельзя требовать сразу от всех работников
- Тестирование по требованию работодателя – за его счет
- За работником остается право оспаривать увольнение
- При увольнении без уведомления – компенсации до 90 дней
- Работодатели не обязаны увольнять антипрививочников
Что означает на практике решение правительства об упрощении процесса увольнения противников вакцинации и тестирования в компаниях с высоким риском заражения? Многие ли работодатели смогут воспользоваться ситуацией?