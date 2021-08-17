Инспекция: при увольнении невакцинированных положены компенсации

Тему прокомментировала в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Выдержки из беседы:

– С сегодняшнего дня у работодателей появилось право увольнять противников вакцинации и тестирования. Легко ли это сделать? Можно ли уволить со дня?

– Уволить со дня в данный момент еще нельзя. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства о снижении биологических рисков в трудовой среде. Этот документ дает работодателю законные основания для борьбы с распространением COVID-19 и возможность требовать от работников вакцинации или тестирования.

– То есть, работодатель может потребовать прямо сейчас справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус?

– Нет! Работодатель может что-то требовать только тогда, когда он предварительно провел анализ рисков в трудовой среде, оценил риск работника заразиться на предприятии и увидел, что этот риск слишком высок, несмотря на предпринимаемые ранее меры в виде ношения перчаток, масок и т.д.

Вакцинацию и ежедневное тестирование нельзя требовать от всех работников.

Данное требование обосновано только в том случае, если в одном помещении находится слишком много работников или если работник ежедневно общается с людьми, о которых неизвестно, вакцинированы ли они.

– За чей счет должно проводиться тестирование, требуемое работодателем?

– Если тестирование требует работодатель, то оно проводится за его счет. При этом работодатель имеет право потребовать к определенному сроку от всех работников вакцинации.

После этого он может объявить о намерении расторгнуть трудовой договор из-за несоответствия работника изменившимся условиям трудовой среды.

При увольнении за работником остается право оспаривать решение работодателя.

Работодателю придется доказать обоснованность увольнения работника и разъяснить все ранее предпринятые шаги, которые могли бы позволить избежать увольнения.

– Обжаловать увольнение можно, а реально ли добиться чего-либо в данном случае?

– Итогом разбирательств может стать выплата компенсации работнику, но о восстановлении работника на работу речи не идет.

– Если работник не оспаривает решение работодателя, то никаких компенсаций ему вообще не положено?

– В некоторых случаях компенсации все же положены, даже если противник вакцинации не оспаривает решение об увольнении.

Если работодатель провел анализ рисков, предпринял ряд мер по предотвращению распространения инфекции, уведомил работников об итогах анализа рисков, своих решениях и установленных ранее сроках обязательной вакцинации, но работник при этом сразу объявил об отказе вакцинироваться и тестироваться (за свой счет – прим. ред.) и, возможно, даже не согласен носить маску, то работодатель посылает ему предварительное уведомление о расторжении трудовых отношений.

По закону о Трудовом договоре, работодатель должен уведомить работника об увольнении заблаговременно.

Если увольняемый работник проработал менее года, срок уведомления – 15 календарных дней. При стаже от 1 года до 5 лет – 30 календарных дней. Более 5 лет – 60 или даже 90 календарных дней.