Запуск COVID-паспортов сократил число посетителей кинотеатров и спа
После введения так называемых COVID-паспортов интерес жителей Эстонии к развлечениям резко снизился: в кинотеатрах и спа клиентов стало меньше, пишет Rus.ERR.
После введения так называемых COVID-паспортов интерес жителей Эстонии к развлечениям резко снизился: в кинотеатрах и спа клиентов стало меньше, пишет Rus.ERR.
По словам исполнительного директора сети Forum Cinemas Кристьяна Конго, за последнюю неделю число посетителей сократилось на 40%: погода хоть и благоволит посещению кинотеатров, но внедрение паспортов вакцинации отрицательно сказалось на посещаемости.
Член правления Kalev Spa Пирет Бетлем сообщила, что за неделю посещаемость снизилась на 20%: "В нашем случае никогда не знаешь, от чего это зависит. Думаем, что COVID-паспорта – одна из причин. Неделю назад были соревнования Ironman, поэтому клиентов было много, но посещаемость зависит и от других обстоятельств. По нашей оценке, на 20-25% снижение продаж обусловила неразбериха с проверкой COVID-паспортов".
Бетлем считает, что проверка COVID-паспортов – единственно верное решение и дает посетителям уверенность в эпидемиологической безопасности. Конго с ней согласен, но, по его мнению, в кинотеатрах можно обойтись и без COVID-паспортов: "В кинотеатрах могли бы быть другие ограничения, например, требование заполняемости не более 50%, что позволило бы планировать сеансы так, чтобы люди были рассредоточены".