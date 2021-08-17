В Эстонии прибавилось 358 зараженных, двое скончались

Среди новых заразившихся 278 человек (77,7) не прошли вакцинацию. У 80 заразившихся (22,3%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 124 человек. Из них 89 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 57, в Пярнумаа и Вырумаа по 26, в Пылвамаа — 21, в Ида-Вирумаа — 19, на Сааремаа — 12, в Йыгевамаа и Валгамаа — по 11 новых случаев заражения. В Рапламаа и Ляэне-Вирумаа выявлено по 10 новых случаев заражения, в Ярвамаа и Вильяндимаа — по шесть случаев, в Ляэнемаа — 4, а на Хийумаа три новых случаев заражения. В случае 12 положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 266,9 случая на 100 000 человек. За сутки умерли два инфицированных коронавирусом человека: 67-летний мужчина и 73-летняя женщина. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции скончался 1281 человек.

По состоянию на утро 17 августа в больницах с COVID-19 находится 83 пациента.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 694 642 человека, из которых у 600 513 иммунизация завершена.

За последние сутки было введено 5425 доз вакцины.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).