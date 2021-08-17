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На берегах Чудского озера пройдет масштабный фестиваль еды

Общинная Кухня Причудья. ФОТО: Трийн Пярн

Народ Причудья созывает всех гурманов Эстонии отведать самой вкусной еды на фестивале «Улица Кухни Причудья 175 км», который пройдет уже в четвертый раз. 

21-22 августа свои двери откроют 43 поп-ап ресторана на 175-километровом пути вдоль берегов Чудского, Лямми и Псковского озера. Будет предложено все самое лучшее, что можно приготовить из местных продуктов, как традиционные причудские яства, так и блюда с современным акцентом.

В Причудье сейчас самый обильный сезон, когда поспели всевозможные дары сада, леса и огорода – именно из них на радость гостям 43 поп-ап ресторана от Васькнарвы до Сааболды будут готовить еду по своим лучшим рецептам. Также в эти выходные можно будет купить в бесчисленных торговых пунктах вдоль Чудского озера все, чем богат этот край.

В этом году причудскую еду можно будет отведать также в портах Васькнарва, Муствеэ, Тартуской ладейной мастерской, Луунья, Ряпина, Лоботка и Вярска, которые превратятся на два дня в рестораны.

Поп-ап рестораны работают 21 августа с 11 до 21 и 22 августа с 11 до 17.

Информация о фестивале: https://www.facebook.com/Peipsitoidutanav175/

Участники на Google-карте: https://bit.ly/PeipsiToiduTänav2021

Кулинарная дорога протяженностью 175 км великолепно позволяет обеспечить дистанцию и рассредоточенность участников фестиваля, а вся деятельность поп-ап ресторанов будет происходить на воздухе. Организаторы будут следить за числом участников, справки о вакцинации или выздоровлении от Covid-19, а также результаты тестов предъявлять не требуется.

Устроителем фестиваля является НО Общинная Кухня Причудья в сотрудничестве с сетями кулинарного сотрудничества Йыгевамаа, Peipsi Toit и Kääpa OTT. Улица Кухни Причудья софинансируется Программой приграничного cотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов, в рамках проекта "Common Peipsi 2". Помощь в организации фестивали оказали волости Луунья, Муствеэ и Алутагузе.

Приезжайте, порадуйте себя и получите удовольствие от по-настоящему вкусной еды!

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