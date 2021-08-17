Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет более 1700 евро чистыми
Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет 1723 евро в месяц чистыми, выясняется из свежего исследования рынка труда, передает Rus.ERR.
Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет 1723 евро в месяц чистыми, выясняется из свежего исследования рынка труда, передает Rus.ERR.
По сравнению с предыдущим годом ожидаемая зарплата выросла на 13%, но это в первую очередь связано с тем, что год назад в разгаре вызванного пандемией коронавируса кризиса жители Эстонии поубавили свои аппетиты, сообщили во вторник проводившие исследование Агентство по исследованию зарплат и портал трудоустройства CVKeskus.ee.
По сравнению с 2019 годом ожидаемая средняя заработная плата работников на их нынешних должностях не увеличилась.
В среднем работники хотят зарабатывать 1723 евро в месяц чистыми: и, как выясняется из исследования, ожидаемая зарплата превышает их фактическую заработную плату почти на 400 евро.
В исследовании приняли участие почти 9000 человек.