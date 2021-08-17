Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет более 1700 евро чистыми

По сравнению с предыдущим годом ожидаемая зарплата выросла на 13%, но это в первую очередь связано с тем, что год назад в разгаре вызванного пандемией коронавируса кризиса жители Эстонии поубавили свои аппетиты, сообщили во вторник проводившие исследование Агентство по исследованию зарплат и портал трудоустройства CVKeskus.ee.