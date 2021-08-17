Фото ⟩ В популярном районе Таллинна продается настоящая двухкомнатная жемчужина

Двухкомнатная квартира с эксклюзивным ремонтом расположена на втором этаже четырехэтажного каменного дома постройки 1963 года. После окончания ремонта в квартире никто не жил. За стильную отремонтированную квартиру хотят получить 136 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Небольшая квартира необыкновенно уютна. Теплые оттенки стен и значительное количество декоративных деталей придают квартире своеобразие. При просмотре фотографий запоминаются необычное решение кухни и большая двустворчатая дверь в спальню.

ФОТО: KV.EE

Гостиная удобно спланированной квартиры переходит в очаровательную спальню, центральным элементом которой являются огромная кровать и открытый платяной шкаф. Кухня оборудована хорошей кухонной мебелью и новой техникой. К квартире также относится бокс в подвале.

ФОТО: KV.EE