Фото ⟩ В популярном районе Таллинна продается настоящая двухкомнатная жемчужина
В столичном микрорайоне Уус Мааильм выставлена на продажу элегантная стильная квартира, предлагает Kodustiil.
В столичном микрорайоне Уус Мааильм выставлена на продажу элегантная стильная квартира, предлагает Kodustiil.
Двухкомнатная квартира с эксклюзивным ремонтом расположена на втором этаже четырехэтажного каменного дома постройки 1963 года. После окончания ремонта в квартире никто не жил. За стильную отремонтированную квартиру хотят получить 136 000 евро.
Небольшая квартира необыкновенно уютна. Теплые оттенки стен и значительное количество декоративных деталей придают квартире своеобразие. При просмотре фотографий запоминаются необычное решение кухни и большая двустворчатая дверь в спальню.
Гостиная удобно спланированной квартиры переходит в очаровательную спальню, центральным элементом которой являются огромная кровать и открытый платяной шкаф. Кухня оборудована хорошей кухонной мебелью и новой техникой. К квартире также относится бокс в подвале.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.