В Тарту охват иммунизацией взрослого населения превысил 70 процентов

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Тарту. По словам мэра Урмаса Клааса, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству мэрии, клиники Тартуского университета и городской скорой помощи. В середине июля в городе была начата кампания «Открытый Тарту!», целью которой было ускорить процесс иммунизации горожан перед началом нового учебного года.

До конца августа все жители Тарту без предварительной регистрации могут привиться в любом удобном для них месте — во всех районах города и городских центрах продолжают работать мобильные пункты вакцинации, медики выезжают на предприятия для проведения прививок.

Руководитель лечебного процесса в клинике Тартуского университета Андрес Котсар обратил особое внимание на важность вакцинации представителей и молодого поколения — прививаясь, они защищают не только себя, но и людей с более хрупким здоровьем.

Вице-мэр Тарту Михкель Леэс добавил, что город ставит своей целью к 1 сентября охватить вакцинацией 70 процентов подростков в возрасте от 12 до 17 лет, и затем уже в школах продолжить процесс иммунизации, чтобы довести охват вакцинацией школьников до 80-90 процентов.