Заключенный напал на охранника Тартуской тюрьмы

Пресс-секретарь Министерства юстиции сообщил, что инцидент произошел в среду, 11 августа. Чтобы успокоить агрессивного заключенного, охранникам пришлось применить перечный газ, электрошокер и надеть на него наручники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

А в Вируской тюрьме шесть заключенных с 27 мая отказываются принимать горячую пищу, объясняя это тем, что на раздачу еды поставлен "неправильный" заключенный.