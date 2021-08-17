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  • Заключенный напал на охранника Тартуской тюрьмы

Заключенный напал на охранника Тартуской тюрьмы

Тартуская тюрьма. ФОТО: Kristjan Teedema

На прошлой неделе заключенный Тартуской тюрьмы отказался выполнять распоряжения охранников и напал на них. Один из работников в ходе инцидента получил легкие ранения, пишет Postimees.

Пресс-секретарь Министерства юстиции сообщил, что инцидент произошел в среду, 11 августа. Чтобы успокоить агрессивного заключенного, охранникам пришлось применить перечный газ, электрошокер и надеть на него наручники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

А в Вируской тюрьме шесть заключенных с 27 мая отказываются принимать горячую пищу, объясняя это тем, что на раздачу еды поставлен "неправильный" заключенный.

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