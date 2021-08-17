Swedbank будет взимать комиссию за продление Smart-ID в отделении банка
Согласно прейскуранту Swedbank, который изменится в ноябре, продление Smart-ID в отделениях банка будет стоить пять евро, пишет Postimees.
Согласно прейскуранту Swedbank, который изменится в ноябре, продление Smart-ID в отделениях банка будет стоить пять евро, пишет Postimees.
Однако, по заявлению банка, эти изменения не особо коснутся тех клиентов, которые сами решают большинство банковских вопросов в приложении и в интернет-банке. Молодые люди до 18 лет продолжат пользоваться этой услугой бесплатно.
Бесплатной останется возможность оформить Smart-ID в первый раз в представительстве. Приложение Smart-ID можно бесплатно загрузить из Интернета.
Кроме того, кассовые операции будут изменены в связи с новым прейскурантом, который вступит в силу 1 ноября. Все изменения доступны на сайте Swedbank.