Swedbank будет взимать комиссию за продление Smart-ID в отделении банка

Однако, по заявлению банка, эти изменения не особо коснутся тех клиентов, которые сами решают большинство банковских вопросов в приложении и в интернет-банке. Молодые люди до 18 лет продолжат пользоваться этой услугой бесплатно.

Бесплатной останется возможность оформить Smart-ID в первый раз в представительстве. Приложение Smart-ID можно бесплатно загрузить из Интернета.