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Swedbank будет взимать комиссию за продление Smart-ID в отделении банка

Контора Swedbank. ФОТО: Liis Treimann

Согласно прейскуранту Swedbank, который изменится в ноябре, продление Smart-ID в отделениях банка будет стоить пять евро, пишет Postimees

Однако, по заявлению банка, эти изменения не особо коснутся тех клиентов, которые сами решают большинство банковских вопросов в приложении и в интернет-банке. Молодые люди до 18 лет продолжат пользоваться этой услугой бесплатно.

Бесплатной останется возможность оформить Smart-ID в первый раз в представительстве. Приложение Smart-ID можно бесплатно загрузить из Интернета.

Кроме того, кассовые операции будут изменены в связи с новым прейскурантом, который вступит в силу 1 ноября. Все изменения доступны на сайте Swedbank.

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