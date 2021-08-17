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Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье рядом с аэродромом Кубинка. Это третий после Sukhoi Superjet и МС-21 небоевой самолет, полностью спроектированный в России после распада СССР. Он должен был участвовать в форуме "Армия-2021".

Авария произошла во время тренировочного полета, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "При заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", - заявили в ОАК.

"Предварительно - пожар одного из двигателей"

По предварительной версии, катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя, говорится в еще одном сообщении ОАК. Ранее об этой версии рассказали СМИ.

РИА Новости со ссылкой на свой источник пишет, что катастрофа, по предварительным данным, могла произойти из-за пожара в двигателе. "Предварительно, причина техническая - отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", - сказал собеседник агентства.

Экипаж докладывал о пожаре в правом двигателе перед заходом на посадку, сказал и источник Интерфакса. "После того как в правом двигателе начался пожар, экипаж попытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Для этого на правый борт был дан крен. Однако крен по какой-то причине оказался избыточным, а машина потеряла управление", - пояснил собеседник Интерфакса.

По его словам, самолет "свалился в штопор" и на большой скорости вошел носом в землю. "Пространства для маневра и выравнивания не хватило", - добавил он.

В соцсетях доступны видео очевидцев, на которых видно, что двигатель Ил-112В перед падением был охвачен огнем.

На борту Ил-112В было три человека, пишут Интерфакс, РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники.

В ОАК сообщили, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Официально о судьбе летчиков пока ничего не сообщается.

"Испытывали при избыточных нагрузках"

"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", - рассказал источник Интерфакса. Кроме того, по его словам, рассматривается и версия ошибки экипажа.

"Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП", - уточнил источник. После падения Ил-112В взорвался и полностью разрушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Представитель госкорпорации "Ростех" - в нее входит ОАК - сказал Интерфаксу, что причины крушения неясны, "Ростех" создает комиссию для расследования: "Был рутинный тренировочный полет. Другой информации пока нет".

13 августа опытный экземпляр нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".

Первый, разработанный в России "с нуля"

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" после распада Советского Союза. Он должен заменить устаревающиие Ан-24 и Ан-26.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Самолет получился слишком тяжелым, рассказывала Би-би-си.

"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - говорил вице-премьер.