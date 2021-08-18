Мигранты наводняют Литву: стоит ли вести диалог с Лукашенко и чем может помочь Путин?Взгляд эстонских евродепутатов
- Тоом: в случае Белоруссии можно было бы действовать через Россию
- Паэт: важно работать со странами, из которых иммигранты летят в Белоруссию
- Террас: сейчас режим Лукашенко ест сам себя
Непростая ситуация с нелегалами на белорусско-литовской границе вынуждает страны Балтии принимать меры и готовиться к различным сценариям развития событий. О том, стоит ли для разрешения кризиса пробовать сотрудничать с Белоруссией или, может быть, даже с Россией, и не грозит ли Эстонии такой же наплыв беженцев, мы поговорили с эстонскими евродепутатами.