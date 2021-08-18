Мигранты наводняют Литву: стоит ли вести диалог с Лукашенко и чем может помочь Путин?

«Это означает, что западные страны должны еще сильнее усилить контроль над санкциями. Лукашенко, вероятно, уже в какой-то степени чувствует влияние приближающихся санкций, поэтому он предпринял такие меры против Литвы, но давление нужно еще усилить. Это должны быть целенаправленные санкции против диктатора и его окружения», - говорит политик, добавляя, что Литве также необходимо серьезно рассмотреть предложение о применении статьи 4 НАТО, ведь цель Альянса — оказать поддержку в таких ситуациях и вместе найти решение.

Сотрудничество с Белоруссией Рихо Террас исключает: «С сегодняшним белорусским режимом нельзя вести переговоры. Если западные союзники будут скоординированно работать в вопросе введения санкций в отношении Белоруссии и обеспечения безопасности на литовской границе, режиму Лукашенко станет трудно проводить какие-либо атаки».

«Сейчас режим Лукашенко ест сам себя. Начавшиеся в прошлом году беспорядки, сохраняющееся диссидентство и в качестве ответной реакции уничтожение этого диссидентства, бегство спортсменов, разжигающая насилие пропаганда по национальному телевидению — Белоруссия все больше напоминает парию. Однако заглушить голос белорусов не так-то просто, поскольку хватка режима не такая уж и железная, как любит воображать Лукашенко», - добавляет Рихо Террас.

Рихо Террас. ФОТО: Gert Tali

По его мнению, самое важное — единство и поддержка на уровне ЕС. «Во-первых, это поможет Литве более эффективно достичь своих целей. Во-вторых, это покажет Белоруссии и белорусам в целом, что мы едины: это должно их отпугнуть и заставить задуматься, имеет ли смысл нападать на кого-то единого, потому что ответная реакция будет идти с разных сторон. Это и есть профилактика, что такие реакции были больше не нужны», - уверен Рихо Террас.

Яна Тоом полагает, что на Белоруссию можно было бы воздействовать через Россию: «Когда у Эрдогана оказался козырь в виде мигрантов, идущих в Европу, Брюссель наступил на горло собственной песне: ради внутренней безопасности мы платим Турции миллиарды евро за то, чтобы та держала мигрантов у себя. В отличие от Турции, которая сама по себе, с Белоруссией у нас есть и другой ход: переговоры с Россией, которая, как все понимают, оказывает на Лукашенко огромное влияние».

«Но, опять же, именно страны Балтии настраивают против себя Россию – долго и упорно. Когда Меркель и Макрон говорят о необходимости разговаривать с Россией в принципе, Эстония, Латвия и Литва встают в позу и говорят категорическое „нет”. Мы сами себе отрезали все пути к решению проблемы. И чего мы теперь хотим? Если рассуждать прагматически, такие демарши мы могли бы себе позволить, если бы выступали с позиции силы. Но как раз силы, чтобы принудить Лукашенко поступать так, а не иначе, у нас и нет», - добавляет Яна Тоом.