СМИ: Роналду не перейдет в «ПСЖ» летом даже в случае ухода Мбаппе

По информации источника, даже в том случае, если французский нападающий Килиан Мбаппе покинет парижский клуб, вариант с переходом Роналду в летнее трансферное окно рассматриваться не будет. Ранее сообщалось, что «Ювентус» все еще рассматривает возможность продажи Роналду этим летом.

В руководстве туринского клуба считают, что его уход может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» понимает важность португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус». Основной проблемой называется отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.