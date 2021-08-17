Elron сообщил об изменениях в расписании
В период с 23.08 по 26.08.2021 будет действовать временное расписание поездов. Основные изменения коснутся движения поездов в восточном и юго-восточном направлении. Часть рейсов будет заменена автобусами.
В период с 23.08 по 26.08.2021 будет действовать временное расписание поездов. Основные изменения коснутся движения поездов в восточном и юго-восточном направлении. Часть рейсов будет заменена автобусами.
«Согласно плану работ по реконструкции Eesti Raudtee, на железнодорожном мосту через реку Эмайыги будут вестись ремонтные работы, на время которых главный путь между станциями Кяркна и Тарту будет закрыт для движения поездов», — сообщает Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.
«Изменения в расписании коснутся маршрутов в сторону Тарту, Валга и Койдула/Пиуза. На отрезке между Табивере и Тарту будут использоваться автобусы. Утренний рейс Йыгева-Тарту будет заменен автобусом. Также изменится время отправления большинства поездов в сторону Валга и Койдула/Пиуза», — добавил Конго.
Ремонтные работы начнутся в понедельник, 23 августа, в 10:00, что означает, что до этого времени можно будет пользоваться поездами. С 10 утра все поезда будут заменены автобусами. Ремонтные работы завершатся 26 августа в 10:00, после чего будет восстановлен доремонтный график движения.
24-26 августа будет отменен рейс Таллинн-Пяэскюла с отправлением в 11:04.
26 августа рейс Таллинн-Аэгвийду № 410 отправится позже обычного, то есть в 13:00.
Измененное расписание доступно на сайте, а также на информационных стендах железнодорожных станций. Остановки автобусов на замену обозначены табличками в цветах Elron.
Обратите внимание, что в автобусе на замену нельзя перевозить велосипеды.
Использование автобуса на замену пассажиром в инвалидной коляске во время ремонтных работ возможно при условии, что инвалидную коляску размещают в багажном отсеке (она должна быть складной), а пассажир может самостоятельно сесть в автобус. Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, просим сообщить нам о своем желании и точном времени поездки не менее чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee) teada anda. В этом случае можно организовать специальный транспорт, в который можно заехать на инвалидной коляске.