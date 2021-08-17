Elron сообщил об изменениях в расписании

«Согласно плану работ по реконструкции Eesti Raudtee, на железнодорожном мосту через реку Эмайыги будут вестись ремонтные работы, на время которых главный путь между станциями Кяркна и Тарту будет закрыт для движения поездов», — сообщает Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.

«Изменения в расписании коснутся маршрутов в сторону Тарту, Валга и Койдула/Пиуза. На отрезке между Табивере и Тарту будут использоваться автобусы. Утренний рейс Йыгева-Тарту будет заменен автобусом. Также изменится время отправления большинства поездов в сторону Валга и Койдула/Пиуза», — добавил Конго.

Ремонтные работы начнутся в понедельник, 23 августа, в 10:00, что означает, что до этого времени можно будет пользоваться поездами. С 10 утра все поезда будут заменены автобусами. Ремонтные работы завершатся 26 августа в 10:00, после чего будет восстановлен доремонтный график движения.

24-26 августа будет отменен рейс Таллинн-Пяэскюла с отправлением в 11:04.

26 августа рейс Таллинн-Аэгвийду № 410 отправится позже обычного, то есть в 13:00.

Измененное расписание доступно на сайте, а также на информационных стендах железнодорожных станций. Остановки автобусов на замену обозначены табличками в цветах Elron.

Обратите внимание, что в автобусе на замену нельзя перевозить велосипеды.