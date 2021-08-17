Суммы выданных кредитов растут вместе с ценами на недвижимость
Согласно анализу Bigbank, средняя сумма жилищного кредита, о котором ходатайствуют в банке, за полгода увеличилась на 14,25 процента и составила 103 500 евро.
Согласно анализу Bigbank, средняя сумма жилищного кредита, о котором ходатайствуют в банке, за полгода увеличилась на 14,25 процента и составила 103 500 евро.
По словам Йонны Печтер, руководителя Bigbank в Эстонии, средняя сумма кредита росла быстрее, чем цены на недвижимость. «Большое количество ходатайств о жилищном кредите, а также суммы, наряду с растущими доходами, отражают не только желания, но и уверенность потребителей», – сказала Печтер.
«В настоящее время кредитованию способствует также усиление межбанковской конкуренции, в результате которой процентные ставки за последний год значительно снизились. Наряду с крупными банками, жилищные кредиты на выгодных условиях предлагают и небольшие банки, и люди получают несколько предложений для сравнения.
«Однако, верно и то, что рост цен на недвижимость для многих делает покупку жилья более сложной. Чтобы компенсировать рост цен, люди стали больше интересоваться кредитами с особым платежным графиком, при котором в начале периода погашения – например, в первые десять лет, – ежемесячно нужно выплачивать только проценты, а выплату основной части кредита можно отложить на более поздний срок. Так или иначе, но это – возможность приобрести жилье. Кроме того, у людей будет оставаться значительно больше свободных денег в первой половине графика, и можно предположить, что потом инфляция сделает дальнейшие платежи более доступными», – сказала Печтер.
«Цены на недвижимость выросли, но, в то же время, кредиты в Эстонии стали, скорее, более доступными. Если крупные банки не хотят давать большие деньги за пределы Таллинна, Тарту и Пярну, то небольшие банки, вышедшие на рынок жилищных кредитов, проявляют в этом отношении больше гибкости. Это позволило многим людям впервые купить свое собственное жилье», – добавила Печтер.