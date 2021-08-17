Суммы выданных кредитов растут вместе с ценами на недвижимость

По словам Йонны Печтер, руководителя Bigbank в Эстонии, средняя сумма кредита росла быстрее, чем цены на недвижимость. «Большое количество ходатайств о жилищном кредите, а также суммы, наряду с растущими доходами, отражают не только желания, но и уверенность потребителей», – сказала Печтер.

«В настоящее время кредитованию способствует также усиление межбанковской конкуренции, в результате которой процентные ставки за последний год значительно снизились. Наряду с крупными банками, жилищные кредиты на выгодных условиях предлагают и небольшие банки, и люди получают несколько предложений для сравнения.

В результате средняя процентная ставка по жилищному кредиту в Эстонии снизилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 0,4 процентных пункта – до 2,2 процента», – сказала Печтер.

«Однако, верно и то, что рост цен на недвижимость для многих делает покупку жилья более сложной. Чтобы компенсировать рост цен, люди стали больше интересоваться кредитами с особым платежным графиком, при котором в начале периода погашения – например, в первые десять лет, – ежемесячно нужно выплачивать только проценты, а выплату основной части кредита можно отложить на более поздний срок. Так или иначе, но это – возможность приобрести жилье. Кроме того, у людей будет оставаться значительно больше свободных денег в первой половине графика, и можно предположить, что потом инфляция сделает дальнейшие платежи более доступными», – сказала Печтер.