Фото ⟩ На Сааремаа продается совершенно сказочный хутор по цене квартиры в Таллинне
Огромный участок земли, старинный дом, красивое место, да еще и сказочная островная атмосфера: приобретение на всю жизнь, передает Kodustiil.
Огромный участок земли, старинный дом, красивое место, да еще и сказочная островная атмосфера: приобретение на всю жизнь, передает Kodustiil.
На Сааремаа продается старинный хутор с красивым домом и земельным участком площадью более 15 гектаров.
Хутор с длинной и достойной историей гарантирует новым хозяевам соседство с уникальной природой, бесценную тишину и уединение, которое прерывают лишь пение птиц и деликатные визиты диких животных.
В доме, который кое-где нужно немного освежить, каждая деталь имеет свою историю. Это отличный симбиоз нового и старого, который не станет хуже, если новые владельцы добавят дому еще больше характера.
С предложением стоит ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.