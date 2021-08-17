Вт, 17.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • На Сааремаа продается совершенно сказочный хутор по цене квартиры в Таллинне

Фото ⟩ На Сааремаа продается совершенно сказочный хутор по цене квартиры в Таллинне

ФОТО: KV.EE

Огромный участок земли, старинный дом, красивое место, да еще и сказочная островная атмосфера: приобретение на всю жизнь, передает Kodustiil.

На Сааремаа продается старинный хутор с красивым домом и земельным участком площадью более 15 гектаров. 

ФОТО: KV.EE

Хутор с длинной и достойной историей гарантирует новым хозяевам соседство с уникальной природой, бесценную тишину и уединение, которое прерывают лишь пение птиц и деликатные визиты диких животных. 

ФОТО: KV.EE

В доме, который кое-где нужно немного освежить, каждая деталь имеет свою историю. Это отличный симбиоз нового и старого, который не станет хуже, если новые владельцы добавят дому еще больше характера. 

ФОТО: KV.EE

С предложением стоит ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back