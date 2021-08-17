Фото ⟩ На Сааремаа продается совершенно сказочный хутор по цене квартиры в Таллинне

На Сааремаа продается старинный хутор с красивым домом и земельным участком площадью более 15 гектаров.

Хутор с длинной и достойной историей гарантирует новым хозяевам соседство с уникальной природой, бесценную тишину и уединение, которое прерывают лишь пение птиц и деликатные визиты диких животных.

В доме, который кое-где нужно немного освежить, каждая деталь имеет свою историю. Это отличный симбиоз нового и старого, который не станет хуже, если новые владельцы добавят дому еще больше характера.