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Чистый убыток водного центра Kalev вырос почти втрое

Renoveeritud Kalev Spa avamispidu ФОТО: Raul Mee / Postimees

В прошлом году выручка от продаж OÜ Kalev Veekeskus снизилась на 34,7 процента до 2,9 миллиона евро, а чистый убыток компании увеличился с 437 200 евро до почти 1,3 миллиона евро, пишет Postimees

COVID-19 привел ко множеству бизнес-ограничений и закрытий. Аквапарк был полностью закрыт в общей сложности на 68 дней в 2020 году, отель и ресторан - на 59 дней, написало руководство в годовом отчете за прошлый год.

В связи с пандемией водный центр также получил ссуду от Kredex. Соглашение было заключено в июне прошлого года на максимальный лимит в 1,01 миллиона евро. Кредит подлежит погашению 31 мая 2026 года по процентной ставке 4 процента годовых.

В отчете руководство отметило, что для того, чтобы выжить, необходимо резко сократить постоянные и накладные расходы. Что касается затрат на заработную плату, которые являются крупнейшими затратами компании, было несколько сокращений работников и заработной платы. Однако руководство уверено, что бизнес-модель компании будет работать хорошо и быстро восстановится.

В 2020 году на постоянной основе в компании работало 85 человек, а общая заработная плата брутто составляла 1,2 миллиона евро. Годом ранее брутто-зарплата 101 сотрудника в целом составляла почти 1,5 миллиона евро. 

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