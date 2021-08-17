Чистый убыток водного центра Kalev вырос почти втрое

COVID-19 привел ко множеству бизнес-ограничений и закрытий. Аквапарк был полностью закрыт в общей сложности на 68 дней в 2020 году, отель и ресторан - на 59 дней, написало руководство в годовом отчете за прошлый год.

В связи с пандемией водный центр также получил ссуду от Kredex. Соглашение было заключено в июне прошлого года на максимальный лимит в 1,01 миллиона евро. Кредит подлежит погашению 31 мая 2026 года по процентной ставке 4 процента годовых.

В отчете руководство отметило, что для того, чтобы выжить, необходимо резко сократить постоянные и накладные расходы. Что касается затрат на заработную плату, которые являются крупнейшими затратами компании, было несколько сокращений работников и заработной платы. Однако руководство уверено, что бизнес-модель компании будет работать хорошо и быстро восстановится.