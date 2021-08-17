Картина дня: проблемы с водой в Ласнамяэ, борьба за власть в Нарве и тестирование школьников

Кийк: в сентябре ковидную справку будут требовать на каждом мероприятии

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, нынешние ограничения являются промежуточным этапом, призванным дать обществу определенное время на привыкание. Правительство планирует начать требовать ковидную справку на каждом мероприятии с первого человека, сказал Танель Кийк в интервью. Читать далее...

Исследование: и вакцинированный человек может быть вирусоносителем

Вакцинация защищает получившего прививку человека от заболевания COVID-19, однако привитый человек все же может являться вирусоносителем — к такому выводу пришли участники научного исследования, проведенного под руководством профессора Тартуского университета Руть Калда. Читать далее...

Полиция может наказать нарушителей коронаограничений штрафом до 800 евро

Вступившие в силу летом поправки к Закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS) теперь позволяют полиции самой наказывать нарушителей коронаограничений. До сих пор такая возможность была только у Департамента здоровья. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 358 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4971 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 358, то есть 7,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Лауристин: до русских до 1990 года не доходило, что они живут не в Советском Союзе

Ученый, преподаватель и политик Марью Лауристин 30 лет спустя говорит, что не чувствовала страха, когда в августе 1991 года писала решение о восстановлении независимости Эстонии, поскольку у нее не было времени на страх. Читать далее...

Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет более 1700 евро чистыми

Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет 1723 евро в месяц чистыми, выясняется из свежего исследования рынка труда. Читать далее...

Городская управа Нарвы продолжит работу без мэра

В понедельник Нарвское городское собрание отправило Катри Райк в отставку с поста мэра и назначило исполняющим обязанности мэра директора Финансового департамента и члена управы Елену Голубеву. Сегодня она прервала отпуск и вернулась на работу. Остальные члены управы остались на своих должностях, в том числе и соратник экс-мэра Сергей Горлач. Читать далее...

Худрук театральной студии при ЦРК: пандемия — это тоже слом системы

В начале июня в Центре русской культуры (ЦРК) состоялся класс-концерт по случаю окончания сезона. На сцену в обновленном составе театральная студия 316 ЦРК вышла в первый раз. Для большинства юных артистов это был дебют. Читать далее...

Кандидат в мэры Таллинна от EKRE - Мартин Хельме. Главная цель – запустить воздушный трамвай

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) хотела бы видеть мэром Таллинна председателя партии Мартина Хельме, который будет баллотироваться в Мустамяэ в Таллинне. Читать далее...

Со вторника работодатель может спрашивать у работника COVID-сертификат