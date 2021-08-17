Картина дня: проблемы с водой в Ласнамяэ, борьба за власть в Нарве и тестирование школьников
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 августа.
По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, нынешние ограничения являются промежуточным этапом, призванным дать обществу определенное время на привыкание. Правительство планирует начать требовать ковидную справку на каждом мероприятии с первого человека, сказал Танель Кийк в интервью. Читать далее...
Вакцинация защищает получившего прививку человека от заболевания COVID-19, однако привитый человек все же может являться вирусоносителем — к такому выводу пришли участники научного исследования, проведенного под руководством профессора Тартуского университета Руть Калда. Читать далее...
Вступившие в силу летом поправки к Закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS) теперь позволяют полиции самой наказывать нарушителей коронаограничений. До сих пор такая возможность была только у Департамента здоровья. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4971 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 358, то есть 7,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Ученый, преподаватель и политик Марью Лауристин 30 лет спустя говорит, что не чувствовала страха, когда в августе 1991 года писала решение о восстановлении независимости Эстонии, поскольку у нее не было времени на страх. Читать далее...
Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет 1723 евро в месяц чистыми, выясняется из свежего исследования рынка труда. Читать далее...
В понедельник Нарвское городское собрание отправило Катри Райк в отставку с поста мэра и назначило исполняющим обязанности мэра директора Финансового департамента и члена управы Елену Голубеву. Сегодня она прервала отпуск и вернулась на работу. Остальные члены управы остались на своих должностях, в том числе и соратник экс-мэра Сергей Горлач. Читать далее...
В начале июня в Центре русской культуры (ЦРК) состоялся класс-концерт по случаю окончания сезона. На сцену в обновленном составе театральная студия 316 ЦРК вышла в первый раз. Для большинства юных артистов это был дебют. Читать далее...
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) хотела бы видеть мэром Таллинна председателя партии Мартина Хельме, который будет баллотироваться в Мустамяэ в Таллинне. Читать далее...
Со вторника, 17 августа, вступает в силу постановление правительства о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики требовать от работника наличия справки о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательный результат теста. Читать далее...
Оставленный Таллиннским окружным судом 10 июня без изменений обвинительный приговор Харьюского уездного суда, который осенью 2020 года признал виновным в попытке совращения несовершеннолетнего ребенка писателя Пеэтера Хельме, вступил в силу, поскольку Государственный суд не стал рассматривать поданную защитником Хельме жалобу. Читать далее...
Эстония рассчитывает получить более миллиарда евро из Фонда восстановления Европейского союза, но хорошие экономические показатели могут уменьшить эту сумму на несколько сотен миллионов, что с учетом роста цен может оказать негативное воздействие на проект строительства Таллиннской больницы. Читать далее...
В понедельник председатель Центристской партии Юри Ратас предложил директору Эстонского национального музея Алару Карису выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Карис взял время на обдумывание. Читать далее...
то означает на практике решение правительства об упрощении процесса увольнения противников вакцинации и тестирования в компаниях с высоким риском заражения? Многие ли работодатели смогут воспользоваться ситуацией? Тему прокомментировала в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Читать далее...
Предприятие Tallinna Vesi сообщило, что в некоторых частях района Ласнамяэ водопроводную воду следует кипятить перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, чтобы избежать риска. Проблема носит временный характер, и компания водоснабжения работает над ее устранением. Читать далее...
Этой осенью правительство надеется сохранить школьное обучение в классах, а если у кого-то из учеников будет выявлен коронавирус, его одноклассники смогут избежать изоляции, сдав два теста. Однако родители детей считают, что следует найти более щадящий способ взятия пробы, чем копание палочкой глубоко в носу. Читать далее...
По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония готова принять до 10 эвакуированных из Афганистана человек. В это число входят люди, сотрудничавшие с ЕС и НАТО, и непосредственно члены их семей. Читать далее....
Во вторник Харьюский уездный суд утвердил приговоры известным по реалити-шоу «Rannamaja» ("Дом на пляже") молодым людям, которые занимались наркобизнесом. Сообщается, что обвиняемые пошли на сделку с прокуратурой. Читать далее...
Вчера вечером в порту Хельсинки была задержана гражданка Эстонии за рулем автомобиля Toyota. У женщины заподозрили опьянение. После того, как результат теста на наркотики у женщины оказался положительным, пограничник вызвал полицию, и та, в свою очередь, обнаружила в автомобиле эстонки находившегося в розыске мужчину и огнестрельное оружие. Читать далее...