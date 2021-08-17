Картина дня: рост числа зараженных, борьба за власть в Нарве и ковидные справки

Кийк: в сентябре ковидную справку будут требовать на каждом мероприятии

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, нынешние ограничения являются промежуточным этапом, призванным дать обществу определенное время на привыкание. Правительство планирует начать требовать ковидную справку на каждом мероприятии с первого человека, сказал Танель Кийк в интервью. Читать далее...

Исследование: и вакцинированный человек может быть вирусоносителем

Вакцинация защищает получившего прививку человека от заболевания COVID-19, однако привитый человек все же может являться вирусоносителем — к такому выводу пришли участники научного исследования, проведенного под руководством профессора Тартуского университета Руть Калда. Читать далее...

Полиция может наказать нарушителей коронаограничений штрафом до 800 евро

Вступившие в силу летом поправки к Закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS) теперь позволяют полиции самой наказывать нарушителей коронаограничений. До сих пор такая возможность была только у Департамента здоровья. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 358 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4971 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 358, то есть 7,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет более 1700 евро чистыми

Средняя ожидаемая зарплата в Эстонии составляет 1723 евро в месяц чистыми, выясняется из свежего исследования рынка труда. Читать далее...

Городская управа Нарвы продолжит работу без мэра

В понедельник Нарвское городское собрание отправило Катри Райк в отставку с поста мэра и назначило исполняющим обязанности мэра директора Финансового департамента и члена управы Елену Голубеву. Сегодня она прервала отпуск и вернулась на работу. Остальные члены управы остались на своих должностях, в том числе и соратник экс-мэра Сергей Горлач. Читать далее...

Худрук театральной студии при ЦРК: пандемия — это тоже слом системы

В начале июня в Центре русской культуры (ЦРК) состоялся класс-концерт по случаю окончания сезона. На сцену в обновленном составе театральная студия 316 ЦРК вышла в первый раз. Для большинства юных артистов это был дебют. Читать далее...

Кандидат в мэры Таллинна от EKRE - Мартин Хельме. Главная цель – запустить воздушный трамвай

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) хотела бы видеть мэром Таллинна председателя партии Мартина Хельме, который будет баллотироваться в Мустамяэ в Таллинне. Читать далее...

Со вторника работодатель может спрашивать у работника COVID-сертификат

Со вторника, 17 августа, вступает в силу постановление правительства о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики требовать от работника наличия справки о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательный результат теста. Читать далее...

Приговор суда обвиненному в попытке совращения ребенка Пеэтеру Хельме вступил в силу

Оставленный Таллиннским окружным судом 10 июня без изменений обвинительный приговор Харьюского уездного суда, который осенью 2020 года признал виновным в попытке совращения несовершеннолетнего ребенка писателя Пеэтера Хельме, вступил в силу, поскольку Государственный суд не стал рассматривать поданную защитником Хельме жалобу. Читать далее...

Быстрый экономический рост ставит под угрозу проект строительства Таллиннской больницы

Эстония рассчитывает получить более миллиарда евро из Фонда восстановления Европейского союза, но хорошие экономические показатели могут уменьшить эту сумму на несколько сотен миллионов, что с учетом роста цен может оказать негативное воздействие на проект строительства Таллиннской больницы. Читать далее...

Ратас предложил Карису подумать об участии в президентских выборах

В понедельник председатель Центристской партии Юри Ратас предложил директору Эстонского национального музея Алару Карису выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Карис взял время на обдумывание. Читать далее...

Студия Postimees: кого и как можно уволить за отказ от вакцинации?