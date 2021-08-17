Масштабные обвинения в адрес главврача Таллиннской скорой помощи не нашли подтверждения

Скорая помощь перегружает свои автомобили

Жалобщики указали, что если в машине скорой помощи установлено все оборудование, то по своему весу они отвечают категории С, то есть вес превышает разрешенные для категории В 3500 килограммов. В связи с этим пунктом департамент обратился в Департамент здоровья, в котором отметили, что в курсе этого вопроса: такая же проблема имеется и с перевесом полицейских автомобилей определенной категории.

Насколько известно Департаменту здоровья, в сотрудничестве с полицией Таллиннская скорая помощь провела контрольное взвешивание машин скорой помощи, которое показало, что автомобили одного производителя не отвечают требованию по перевесу, а машины другого производителя укладываются в допустимый перевес в 10 процентов.

Департамент социальных дел и здравоохранения не нашел подтверждения и обвинению в том, что касалось предполагаемых недочетов по безопасности рабочей среды и гигиены, форменной одежды и средств индивидуальной защиты и психологической поддержки.

Департамент опирается на заверения экспертов, по словам которых, рабочая одежда отвечает установленным для скорой помощи мерам безопасности: «Для оказания услуги психологической и кризисной помощи работникам, Таллиннская скорая помощь провела тендер, который выиграло предприятие Talver OÜ. Услуга для работников бесплатная, за нее платит работодатель. Если работник хочет сходить на консультацию, за которую платит Таллиннская скорая помощь, то прежде он говорит с руководителем смены о своих проблемах. Отказов работникам не было».

Что касается обвинения с притеснении работников работодателем требованием о вакцинации, городская власть ответила, что если результат анализа рисков показывает, что вакцинация в определенных секторах или сферах деятельности крайне важна и другие меры недостаточны для защиты здоровья работников или клиентов/пациентов, требование о вакцинации может быть оправданно.

«Таллиннская скорая помощь провела анализ рисков и по его результатам выяснилось, что, исходя из особенностей работы скорой помощи, вакцинация членов бригад скорой помощи крайне важна и обоснована, а другие меры недостаточно эффективны для защиты здоровья пациентов, других работников и работодателя, поэтому такую работу могут выполнять только вакцинированные работники», - отметили в департаменте.

Город: отставка Адласа неоправданна

Городские власти не нашли несогласованности и в плане обвинений, которые касаются захода медсестры-инфекциониста в дигитальные истории болезни работников, составов бригад скорой помощи, нарушении Закона о трудовом договоре, достоверности анализа рисков, предполагаемых недочетов должностной инструкции руководителя Таллиннской скорой помощи и доверия к Раулю Адласу.

«Опираясь на долгосрочную карьеру доктора Рауля Адласа в скорой помощи и трудовые достижении, департамент имеет основания считать, что речь идет о посвященном работе и лояльном работнике, который успешно сотрудничает как с больницами, так и с городскими семейными врачами для того, чтобы для таллиннцев была обеспечена доступность лучшей медицинской помощи», - подчеркнули в Департаменте социальных дел и здравоохранения.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас является опытным и компетентным руководителем в своей области, а также многолетними медицинским работником, чьи заслуги и вклад в развитие службы скорой помощи крупнейшего самоуправления и развитие этой сферы деятельности сложно переоценить, считают в городе: «Департамент считает, что отставка и выражение недоверия руководителю Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу необоснованны».