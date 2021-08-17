Вт, 17.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Масштабные обвинения в адрес главврача Таллиннской скорой помощи не нашли подтверждения

Масштабные обвинения в адрес главврача Таллиннской скорой помощи не нашли подтверждения

Главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Если учрежденный в мае Профсоюз эстонских работников скорой помощи (EKTA) в середине лета выдвинул различные обвинения против главного врача Таллиннской скорой Рауля Адласа и потребовал его отставки, то Таллиннской департамент социальных дел и здравоохранения после основательного расследования не нашел им подтверждений, напротив, городские власти хвалят Адласа, как признанного, имеющего большой опыт и сильного руководителя.

Первое, что обеспокоило жалобщиков, это то, что стиль управления Адласа и стиль общения с другими людьми якобы не отвечают современным нормам культуры управления, также у учреждения нет настроя на реформирование.

Но городские власти указали, что за то, чтобы Адлас сохранил свой пост, было собрано 230 подписей работников скорой помощи, а в 2020 году фирма Kantar Emor провела в Таллиннской скорой помощи исследование культуры управления, в ходе которого работу главного врача оценили на 3,7 балла по пятибалльной шкале.

Обвинение в предоставлении ложных данных подтверждения не нашли

Что касается реформ, то городские власти отметили, что в последние годы Таллиннская скорая помощь запускала в летние месяцы работу велосипедных бригад медиков, которые работали в Старом городе и центре Таллинна, а в сотрудничестве с Таллиннской детской больницей в прошлом году начат проект бригад домашнего доктора, в рамках которого на выходных и в государственные праздники родители детей от нуля до 12 лет могут вызвать врача к ребенку на дом. Также в сотрудничестве с семейными врачами успешно работает транспорт для одиноких пожилых людей для доставки их на больничное лечение, а в сотрудничестве с больницами установлен порядок госпитализации пациентов.

Что касается обвинений в том, что Таллиннская скорая помощь пользуется всевозможными дотациями и финансированием, предоставляя ложные данные, то, по оценке городских властей, предоставление ложных данных по распоряжению главного врача не нашло подтверждения, хотя речь идет о техническом проблемном месте системы неотложной помощи по всей Эстонии, о чем знает и Больничная касса, которая ни раз обращала внимание на имеющуюся ситуацию.

Формирование бюджета Таллиннской скорой помощи и использование бюджетных средств, по оценке городских властей, четко наглядны и деньги используются только на оказание услуги скорой помощи.

Доход скорой помощи возникает от Эстонской больничной кассы, основанием для финансирования является количество бригад, находящихся на круглосуточном дежурстве. Больничная касса каждый месяц проверяет данные, получаемые из Центра тревоги. Планирование, отчетность и движение денежных потоков из бюджета Таллиннской скорой помощи происходит, как и в других аналогичных городских учреждениях, отметили в департаменте.

Следствие не нашло несогласованности и в утверждении о том, что Таллиннская скорая помощь оказывает услуги и в частном порядке, а находящиеся на оперативном дежурстве бригады скорой помощи задействованы во время крупных спортивных мероприятий. «Спортивные мероприятия поддерживаются согласно заказу организатора, и за услугу платит заказчик. Медики оказывают помощь на месте. Если получивший травму или заболевший пациент нуждается в госпитализации, привлекаются бригады, которые доставляют пациента с места происшествия в больницу. И у спасательной службы и полиции есть полномочия привлекать скорую помощь для усиления на разные происшествия», - написано в отчете департамента. Так же сказано, что на указанные в заявлении футбольные матчи, на которых возникали беспорядки с участием фанатов, скорую помощь направлял Центр тревоги.

Скорая помощь перегружает свои автомобили

Жалобщики указали, что если в машине скорой помощи установлено все оборудование, то по своему весу они отвечают категории С, то есть вес превышает разрешенные для категории В 3500 килограммов. В связи с этим пунктом департамент обратился в Департамент здоровья, в котором отметили, что в курсе этого вопроса: такая же проблема имеется и с перевесом полицейских автомобилей определенной категории.

Насколько известно Департаменту здоровья, в сотрудничестве с полицией Таллиннская скорая помощь провела контрольное взвешивание машин скорой помощи, которое показало, что автомобили одного производителя не отвечают требованию по перевесу, а машины другого производителя укладываются в допустимый перевес в 10 процентов.

Департамент социальных дел и здравоохранения не нашел подтверждения и обвинению в том, что касалось предполагаемых недочетов по безопасности рабочей среды и гигиены, форменной одежды и средств индивидуальной защиты и психологической поддержки.

Департамент опирается на заверения экспертов, по словам которых, рабочая одежда отвечает установленным для скорой помощи мерам безопасности: «Для оказания услуги психологической и кризисной помощи работникам, Таллиннская скорая помощь провела тендер, который выиграло предприятие Talver OÜ. Услуга для работников бесплатная, за нее платит работодатель. Если работник хочет сходить на консультацию, за которую платит Таллиннская скорая помощь, то прежде он говорит с руководителем смены о своих проблемах. Отказов работникам не было».

Что касается обвинения с притеснении работников работодателем требованием о вакцинации, городская власть ответила, что если результат анализа рисков показывает, что вакцинация в определенных секторах или сферах деятельности крайне важна и другие меры недостаточны для защиты здоровья работников или клиентов/пациентов, требование о вакцинации может быть оправданно.

«Таллиннская скорая помощь провела анализ рисков и по его результатам выяснилось, что, исходя из особенностей работы скорой помощи, вакцинация членов бригад скорой помощи крайне важна и обоснована, а другие меры недостаточно эффективны для защиты здоровья пациентов, других работников и работодателя, поэтому такую работу могут выполнять только вакцинированные работники», - отметили в департаменте.

Город: отставка Адласа неоправданна

Городские власти не нашли несогласованности и в плане обвинений, которые касаются захода медсестры-инфекциониста в дигитальные истории болезни работников, составов бригад скорой помощи, нарушении Закона о трудовом договоре, достоверности анализа рисков, предполагаемых недочетов должностной инструкции руководителя Таллиннской скорой помощи и доверия к Раулю Адласу.

«Опираясь на долгосрочную карьеру доктора Рауля Адласа в скорой помощи и трудовые достижении, департамент имеет основания считать, что речь идет о посвященном работе и лояльном работнике, который успешно сотрудничает как с больницами, так и с городскими семейными врачами для того, чтобы для таллиннцев была обеспечена доступность лучшей медицинской помощи», - подчеркнули в Департаменте социальных дел и здравоохранения.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас является опытным и компетентным руководителем в своей области, а также многолетними медицинским работником, чьи заслуги и вклад в развитие службы скорой помощи крупнейшего самоуправления и развитие этой сферы деятельности сложно переоценить, считают в городе: «Департамент считает, что отставка и выражение недоверия руководителю Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу необоснованны».

По словам Рауля Адласа, сразу было ясно, что выдвинутые против него обвинения безосновательны: «Мне просто очень жаль, что в пиковый момент борьбы с пандемией очень многие медицинские эксперты должны тратить свое время, чтобы составлять ответы на безосновательные обвинения». Он добавил, что целью обвинителей было привлечь внимание к антипрививочным взглядам.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back