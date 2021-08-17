Масштабные обвинения в адрес главврача Таллиннской скорой помощи не нашли подтверждения
Если учрежденный в мае Профсоюз эстонских работников скорой помощи (EKTA) в середине лета выдвинул различные обвинения против главного врача Таллиннской скорой Рауля Адласа и потребовал его отставки, то Таллиннской департамент социальных дел и здравоохранения после основательного расследования не нашел им подтверждений, напротив, городские власти хвалят Адласа, как признанного, имеющего большой опыт и сильного руководителя.