В Кесклинне теперь открыты мобильные пункты вакцинации

Пункты вакцинации открыты для всех и в них можно прийти без регистрации. Необходимо взять с собой ID-карту или паспорт.

«Организованная Ляэне-Таллиннской центральной больницей кампания делает вакцинацию удобной и оперативной. В начале периода вакцинации многие были готовы ехать за вакциной в другой конец Эстонии и ждать в долгих очередях рядом с центрами вакцинации. Гораздо разумнее предлагать вакцину рядом с домом или местом работы, сделать процесс удобным и без необходимости предварительной регистрации. Кроме этого, мы взвешиваем возможность открыть в Кесклинне стационарный пункт вакцинации», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

График работы пунктов вакцинации: 16-17 августа 11-21 торговый центр Viru Keskus 18-19. августа 11-21 торговый центр Kristiine Keskus 21-22 августа 10-20 Таллиннская реальная школа (Эстония пст, 6) 22 августа 11-19 торговый центр Ülemiste 23 августа 11-21 торговый центр Ülemiste 24 августа 9-17 рынок Балтийского вокзала 25-26 августа 9-17 Центральный рынок 27 августа 9-21 магазин Торупилли Selver 27.-29. августа 10-20 Таллиннская 21-я школа (ул. Рауа, 6)

Пункты вакцинации открыты для всех. На прививку в школы ожидаются, прежде всего, ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и местные жители.