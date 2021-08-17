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  • Сотрудники НКО Mondo просят правительство Эстонии помочь им покинуть Афганистан

Сотрудники НКО Mondo просят правительство Эстонии помочь им покинуть Афганистан

Афганистан. ФОТО: Rahmat Gul

Неправительственная организация по содействию развитию Mondo после прихода к власти талибов приостановила свою деятельность в Афганистане.

Имеющие продолжительный стаж работы в НКО Mondo сотрудники просят правительство Эстонии помочь им на время покинуть страну. Речь идет о работниках двух партнерских организаций Mondo - TSCO и ADVS - жизни которых находятся в прямой опасности из-за того, что они участвовали в проектах по охране здоровья женщин и образованию девочек, финансируемых эстонскими фондами сотрудничества в целях развития.

Организация Mondo работала в Афганистане с 2008 года, когда специалисты в области здравоохранения, прикомандированные из провинции Гильменд, поддержали госпиталь Бости и помогли построить региональную медицинскую систему. С 2013 года сотрудничество осуществлялось через местные партнерские организации в Северном и Восточном Афганистане. Mondo работала в сфере санитарного просвещения, содействия развитию репродуктивного здоровья женщин, улучшения доступа к услугам по уходу за беременными женщинами и предоставления образования девочкам, в том числе овладения ими навыками работы с компьютером.

При поддержке Mondo в провинции Нангархар была открыта школа для девочек. С 2016 года в сотрудничестве с Таллиннским колледжем здравоохранения афганским акушеркам предоставлялось обучение без отрыва от производства в форме электронного обучения.

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