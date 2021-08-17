Галерея ⟩ Кандидатом в мэры Таллинна от EKRE является Мартин Хельме
Кандидатом в мэры от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Таллинне является председатель партии Мартин Хельме, пишет Postimees.
Кандидатом в мэры от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Таллинне является председатель партии Мартин Хельме, пишет Postimees.
Во вторник Хельме сообщил журналистам, что на выборах в местные органы власти он будет номером один от EKRE. Он подтвердил, что готов занять место мэра.
По словам Хельме, EKRE хочет выставить сильный список в Таллинне.
В Хааберсти первым номером EKRE является Хелле-Муника Хельме, в центре города - член Европарламента Яак Мэдисон, в Кристийне Урмас Рейелманн, в Пыхья-Таллинне Арго Лууде и в Пирита Кайрет Реммак-Грассманн.
Мартин Хельме выставляет свою кандидатуру в районе Мустамяэ в Таллинне, Март Хельме в Ласнамяэ и Хенн Пыллуаас в Нымме.
По словам Мартина Хельме, списки избирателей составляются путем внутреннего голосования.