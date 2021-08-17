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Рядом с Таллиннским универмагом появится 100-метровая высотка

На месте бывшего здания Художественной академии появится 30-этажное здание. ФОТО: Estconde Invest

На месте бывшего здания Художественной академии, где уже долгое время находится автостоянка, планируется построить высотное здание, в котором будет до 30 этажей, пишет ERR.

Занимающаяся развитием недвижимости фирма Estconde Invest планирует построить на территории, долгое время использующейся как парковка, многоэтажное здание с коммерческими и жилыми помещениями, в котором будет 30 надземных и два подземных этажа, в здании также должна быть и гостиница.

Максимально допустимая высота здания устанавливается таким образом, чтобы она при взгляде с верхних ворот Певческого поля не превышала прямую линию, соединяющую верхние точки гостиниц Viru и Swissotel, говорится в пояснительной записке к детальной планировке.

Фирма Stratum провела анализ трафика, в результате чего был сделан вывод, что планируемые объекты не создают дополнительных проблем для движения.

В среду, 18 августа, детальная планировка должна быть одобрена Таллиннской городской управой.

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