Рядом с Таллиннским универмагом появится 100-метровая высотка
На месте бывшего здания Художественной академии, где уже долгое время находится автостоянка, планируется построить высотное здание, в котором будет до 30 этажей, пишет ERR.
На месте бывшего здания Художественной академии, где уже долгое время находится автостоянка, планируется построить высотное здание, в котором будет до 30 этажей, пишет ERR.
Занимающаяся развитием недвижимости фирма Estconde Invest планирует построить на территории, долгое время использующейся как парковка, многоэтажное здание с коммерческими и жилыми помещениями, в котором будет 30 надземных и два подземных этажа, в здании также должна быть и гостиница.
Максимально допустимая высота здания устанавливается таким образом, чтобы она при взгляде с верхних ворот Певческого поля не превышала прямую линию, соединяющую верхние точки гостиниц Viru и Swissotel, говорится в пояснительной записке к детальной планировке.
Фирма Stratum провела анализ трафика, в результате чего был сделан вывод, что планируемые объекты не создают дополнительных проблем для движения.
В среду, 18 августа, детальная планировка должна быть одобрена Таллиннской городской управой.