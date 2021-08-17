Рядом с Таллиннским универмагом появится 100-метровая высотка

Занимающаяся развитием недвижимости фирма Estconde Invest планирует построить на территории, долгое время использующейся как парковка, многоэтажное здание с коммерческими и жилыми помещениями, в котором будет 30 надземных и два подземных этажа, в здании также должна быть и гостиница.

Максимально допустимая высота здания устанавливается таким образом, чтобы она при взгляде с верхних ворот Певческого поля не превышала прямую линию, соединяющую верхние точки гостиниц Viru и Swissotel, говорится в пояснительной записке к детальной планировке.

Фирма Stratum провела анализ трафика, в результате чего был сделан вывод, что планируемые объекты не создают дополнительных проблем для движения.