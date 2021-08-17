В Литве 16 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

"В Каунасской окружной прокуратуре сейчас осуществляется руководство 17 досудебными расследованиями: об установлении причины смерти 16 человек и одно о лишении жизни по неосторожности", – сказала журналистам во вторник прокурор Первого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Ауксе Липкявичене.

По ее данным, на сегодняшний день скончалось 16 человек, еще два находятся в реанимации.

Все досудебные расследования начаты на основании информации, полученной от лечебных учреждений Каунаса, в связи с тем, что в течение последнего месяца в одном микрорайоне Каунаса находят мертвыми или умирают вскоре после доставки в лечебное учреждение лица, употреблявшие крепкие алкогольные напитки домашнего производства.

Медики обратили внимание правоохраны на то, что из одной части Каунаса прибывают лица с похожими симптомами отравления алкоголем.