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В Литве 16 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

Kui raha pole ja viin on otsas, siis tuleb vargile minna – umbes selline võib olla sariviinavarga mõttekäik. ФОТО: Peeter Kümmel

В Каунасе от отравления суррогатным алкоголем умерло более десяти человек, еще двое находятся в реанимации, сообщила во вторник правоохрана.

"В Каунасской окружной прокуратуре сейчас осуществляется руководство 17 досудебными расследованиями: об установлении причины смерти 16 человек и одно о лишении жизни по неосторожности", – сказала журналистам во вторник прокурор Первого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Ауксе Липкявичене.

По ее данным, на сегодняшний день скончалось 16 человек, еще два находятся в реанимации.

Все досудебные расследования начаты на основании информации, полученной от лечебных учреждений Каунаса, в связи с тем, что в течение последнего месяца в одном микрорайоне Каунаса находят мертвыми или умирают вскоре после доставки в лечебное учреждение лица, употреблявшие крепкие алкогольные напитки домашнего производства.

Медики обратили внимание правоохраны на то, что из одной части Каунаса прибывают лица с похожими симптомами отравления алкоголем.

По словам врача Клинической токсикологии Нефрологической клиники Каунасской клинической больницы Йонаса Шуркуса, есть подозрения, что эти люди отравились метанолом – особенно опасным суррогатом алкоголя.

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