Ср, 18.08.2021
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  • Рейн Вейдеманн: партийная жизнь Эстонии все больше напоминает Советский Союз
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Рейн Вейдеманн: партийная жизнь Эстонии все больше напоминает Советский Союз

  • Развал союза был шоком и для русских, и для эстонцев
  • Мы ощущали страх и вину перед будущим поколением
  • Современные политики утратили связь с жизнью
  • Все определяют эгоистические партийные интересы

В преддверии 30-летия восстановления независимости Эстонии известный общественный деятель, один из основателей «Народного фронта», писатель, литературовед, эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн рассказал о настроениях тех лет и оценил нынешнее состояние нашего общества и политики.

Выдержки беседы:

– Что мешает современным политикам мыслить государственными масштабами?

– Я бы сказал, что мешает состав партий.

Нынешняя партийная жизнь мне очень напоминает Советский Союз. Раньше все начиналось с комсомола, теперь штампуют партийных бройлеров.

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У многих из них нет никакого специального образования, эти люди живут в рамках одной партии. Карьеру они тоже делают в рамках этой же партии.

Политики утратили связь с жизнью. В такой обстановке не вырастают личности. Масштабных личностей осталось так мало!

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Где эти люди, о которых можно сказать, что они невероятно много знают, являются авторитетными и уважаемыми людьми? В советское время у нас у всех сначала были профессии и только потом мы становились политиками. Теперь все иначе.

Эстонии нужно растить личности, на которых можно было бы равняться.

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– Чьи интересы у современных политиков стоят на первом месте – европейские или эстонские?

– К сожалению, эгоистические.

Каждый руководствуется эгоистическими партийными интересами. Партии конкурируют только за голоса, сидят в окопах по разные стороны фронта и забрасывает друг друга гранатами.

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Боюсь, что эта конкуренция в конечном итоге их уничтожит. На первом плане должно быть сотрудничество.

А у суверенного государства на первом месте всегда стоят его собственные интересы.

Однако крошечные пограничные государства рискуют оказаться в изоляции собственного суверенитета. Им нужны выходы на разные стороны, чтобы укрепить свою динамичную позицию в Европе и мире в целом.

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Мой учитель Ю.М.Лотман, столетие со дня рождения которого мы будем отмечать в следующем году, говорил, что граница должна не столько разделять разные стороны, сколько быть мостом.

– Как вы смотрите на ситуацию с выборами президента Эстонии?

– Уже когда Арнольд Рюйтель стал президентом, нужно было менять систему выборов.

Существуют две возможности. Народ выбирает президента с расширенными полномочиями или же решение принимает расширенный состав Коллегии выборщиков.

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Боюсь, что и в этот раз все закончится, как пять лет назад. Безрезультатные попытки в Рийгикогу, Коллегии выборщиков и возвращение выборов в парламент, который проголосует за техническую кандидатуру.

– Почему этот пост настолько обесценился, что мало кто из заметных личностей хочет на него претендовать?

– Сказывается партийный эгоизм. Ищут идеального президента, отца народа, которым в каком-то смысле был Арнольд Рюйтель. С другой стороны, у нас был Леннарт Мери – президент-суперинтеллектуал. Сейчас хотят найти смесь двух образцов.

Боюсь, что в итоге мы все получим президента, которого опять никто не знает или знает очень узкий круг людей.

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Не хотелось бы такого повторения. Надо искать! Искать среди писателей и мыслителей, которых люди знают и которым могут доверять. Взять хотя бы бывшего ректора ТЛУ, полиглота Рейна Рауда. Профессор Рауд знает 30 языков, настоящий интеллектуал, свободно говорит по-русски, а значит способен вести диалог с разными группами общества.

Наш будущий президент должен хорошо говорить и по-русски, чтобы наладить контакт с простыми людьми – не только с тетей Малле, но и с дядей Иваном.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: 30 лет независимости – все ли удалось? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Joop! ФОТО: Gert Tali
  • Что важно помнить о тех событиях? 
  • Какие глобальные итоги можно подвести спустя 30 лет?
  • Все ли удалось? Или что-то могло быть иначе?
  • Что мешает современным политикам мыслить государственными масштабами?
  • Чьи интересы стоят на первом месте – европейские или эстонские? Правильно ли расставлены приоритеты?
  • Как можно оценивать ситуацию с выборами президента? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Joop! 

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