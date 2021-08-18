Рейн Вейдеманн: партийная жизнь Эстонии все больше напоминает Советский Союз
- Развал союза был шоком и для русских, и для эстонцев
- Мы ощущали страх и вину перед будущим поколением
- Современные политики утратили связь с жизнью
- Все определяют эгоистические партийные интересы
В преддверии 30-летия восстановления независимости Эстонии известный общественный деятель, один из основателей «Народного фронта», писатель, литературовед, эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн рассказал о настроениях тех лет и оценил нынешнее состояние нашего общества и политики.