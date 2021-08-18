Ср, 18.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Кийк: следующие месяцы в фокусе будет ревакцинация

Танель Кийк. ФОТО: Herman-Erik Isop

Должностные полномочия руководителя вакцинации Марека Сеэра заканчиваются в августе, но нового человека на его место не ищут, сообщил ERR.

«Цель заключается в том, чтобы все было как можно проще и понятнее, с ясными ответами и соответствовало нынешним потребностям. Через Больничную кассу мы приняли на работу более десяти уездных координаторов вакцинации», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

Местные координаторы занимаются организацией сотрудничества между самоуправлениями, медицинскими учреждениями и работодателями, чтобы предложить в каждой волости или городе подходящие им решения по вакцинации. По словам Кийка, в следующие месяцы внимание будет сконцентрировано на планировании ревакцинации, прежде всего, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и работников медицинско-социальной сферы, однако продолжится и обеспечение возможности вакцинации тех, кто до сих пор вообще не вакцинировался, чтобы выйти на максимально высокий охват вакцинацией.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back