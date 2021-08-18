Северная Македония выслала российского дипломата
Северная Македония выслала еще одного российского дипломата, сообщил во вторник, 17 августа, глава МИД страны Буяр Османи.
Северная Македония выслала еще одного российского дипломата, сообщил во вторник, 17 августа, глава МИД страны Буяр Османи.
"МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим", - заявил он на брифинге. "Поскольку такая информация носит конфиденциальный характер, я не могу вдаваться в подробности", - приводит его слова издание Civil Media.
При этом, по данным портала, речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в Северной Македонии, деятельность которого македонские власти сочли несоответствующими дипломатическим правилам, принятым в стране, пишет DW.
В российском МИД назвали высылку своего дипломата недружественным шагом, который не останется без ответа. "Естественно, как это принято в дипломатических сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги", - сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В мае из Скопье уже был выслан один из российских дипломатов, в ответ Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
Виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он призвал страны ЕС в знак солидарности выслать хотя бы по одному российскому дипломату.