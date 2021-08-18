В 10.30 начнется пресс-конференция, на которой будут оглашены обстоятельства происшествия, приведшего к отключению системы охлаждения на складе Департамента здоровья, в результате чего испортилась вакцина и другие лекарства. Результаты расследования представят государственный секретарь Таймар Петеркоп, заместитель генерального директора Департамента здоровья Катрин Кийск и генеральный директор Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Каур Каяк.