Пресс-конференция ⟩ В инциденте на складах Департамента здоровья виноваты все, но найти конкретных виновников невозможно

Специалисты пришли к выводу, что инцидента можно было избежать, если бы работники департамента каждый день проверяли температуру на складе, но этого не делалось. Вина лежит на всех причастных к делу организациях: строителях, "Госимуществе" и Департаменте здоровья. Изначально склад строился не как холодильное помещение для хранения лекарств, а как простой склад. Кроме того, оборудование, установленное в департаменте, вызвало возмущение и удивление у специалистов: его не то что ставить было нельзя, его нельзя было выпускать в продажу.