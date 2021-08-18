Пресс-конференция ⟩ В инциденте на складах Департамента здоровья виноваты все, но найти конкретных виновных невозможно
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой огласили обстоятельства происшествия, приведшего к отключению системы охлаждения на складе Департамента здоровья, в результате чего испортились вакцина и другие лекарства. Результаты расследования представили государственный секретарь Таймар Петеркоп, заместитель генерального директора Департамента здоровья Катрин Кийск и генеральный директор Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Каур Каяк.