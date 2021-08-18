Фото ⟩ В дорогом районе Таллинна выставлен на продажу дом с необычной и привлекающей внимание архитектурой

Особняк, спроектированный архитектором Кармо Тыра, расположен под высокими соснами в тихом переулке. Строительство уникального дома с продуманными решениями было завершено в 2005 году, позже он был в значительной степени обновлен.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены прихожая, кухня-гостиная, спальня, туалет и банный комплекс. Из прихожей можно выйти в гараж и техническое помещение.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся четыре спальни и два подсобных помещения, которые также можно использовать как гардеробные. К чудесному дому примыкает участок площадью 1455 м2, на котором растет множество декоративных деревьев и кустарников.

ФОТО: KV.EE