Коронавирус выявлен у 287 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 238 человек (83%) не прошли вакцинацию. У 49 заразившихся (20%) курс вакцинации завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 92 человек. Из них 49 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавились 62 зараженных, в Пярнумаа — 25, в Ярвамаа – 16, в Вильяндимаа и Ида-Вирумаа по 12, в Вырумаа - 11, а в Пылвамаа и Ляэне-Вирумаа по 10 новых зараженных. На Сааремаа зафиксировано девять случаев заражения, в Йыгевамаа восемь, в Валгамаа семь, в Рапламаа три. На Хийумаа выявлено двое зараженных. В случае восьми положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

По состоянию на утро 18 августа в больницах с COVID-19 находится 89 пациентов (днем раньше было 83 пациента). В отделениях интенсивной терапии - 13 человек, на искусственной вентиляции легких - 11. Средний возраст госпитализированных 65 лет, 78,7% из них не были вакцинированы.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 697 527 человек, из которых у 603 044 иммунизация завершена.

За последние сутки было введено 4917 доз вакцины.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).