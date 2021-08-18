Майкл Джордан уже заработал шесть миллионов евро благодаря переходу Лионеля Месси в «ПСЖ»
Переход знаменитого футболиста Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» повлиял на благосостояние легендарного баскетболиста Майкла Джордана, пишет Sports.
Переход знаменитого футболиста Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» повлиял на благосостояние легендарного баскетболиста Майкла Джордана, пишет Sports.
После перехода Месси в парижский клуб продажи футболок с фамилией игрока за один уик-энд принесли Джордану 6 миллионов евро. Дело в том, что на форме «ПСЖ» размещен логотип торговой марки Air Jordan, и Джордан получает 5 процентов с продажи каждого комплекта формы клуба.
На данный момент «ПСЖ» заработал около 120 миллионов евро с момента поступления в продажу футболок с 30-м номером и фамилией Месси.
По данным журнала Forbes, во время пандемии Джордан потерял около 24 процентов своего состояния, чистая стоимость активов легенды «Чикаго» сократилась с 2,1 миллиарда долларов до 1,6 миллиарда.