Майкл Джордан уже заработал шесть миллионов евро благодаря переходу Лионеля Месси в «ПСЖ»

После перехода Месси в парижский клуб продажи футболок с фамилией игрока за один уик-энд принесли Джордану 6 миллионов евро. Дело в том, что на форме «ПСЖ» размещен логотип торговой марки Air Jordan, и Джордан получает 5 процентов с продажи каждого комплекта формы клуба.

На данный момент «ПСЖ» заработал около 120 миллионов евро с момента поступления в продажу футболок с 30-м номером и фамилией Месси.