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  • Майкл Джордан уже заработал шесть миллионов евро благодаря переходу Лионеля Месси в «ПСЖ»

Майкл Джордан уже заработал шесть миллионов евро благодаря переходу Лионеля Месси в «ПСЖ»

Очередь в магазин с атрибутикой "ПСЖ". ФОТО: LIONEL URMAN/SIPA

Переход знаменитого футболиста Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» повлиял на благосостояние легендарного баскетболиста Майкла Джордана, пишет Sports.

После перехода Месси в парижский клуб продажи футболок с фамилией игрока за один уик-энд принесли Джордану 6 миллионов евро. Дело в том, что на форме «ПСЖ» размещен логотип торговой марки Air Jordan, и Джордан получает 5 процентов с продажи каждого комплекта формы клуба.

На данный момент «ПСЖ» заработал около 120 миллионов евро с момента поступления в продажу футболок с 30-м номером и фамилией Месси.

По данным журнала Forbes, во время пандемии Джордан потерял около 24 процентов своего состояния, чистая стоимость активов легенды «Чикаго» сократилась с 2,1 миллиарда долларов до 1,6 миллиарда.

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