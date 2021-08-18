Фото: белая кухня с хитро спрятанной посудомоечной машиной

Планировка этой кухни в частном доме под Минском может заинтересовать тех, кто хочет обновить свою большую кухню, но не знает, с чего начать.

О проекте Место: Минск, Беларусь Размер: кухня-столовая 37,5 м2, кухня — 13,5 м2 Кто здесь живет: семья с двумя взрослыми детьми, которые иногда приезжают к родителям погостить Дизайнер проекта: Алла Соловьёва Фото: Егор Пясковский

Дом имел сформированную, достаточно продуманную планировку, поэтому изменили ее лишь в деталях. На первом этаже прорубили проем для входа на кухню и добавили дополнительное окно в столовой с видом на озеро. Также расширили окна на кухне.

Заказчикам нравятся радикально светлые интерьеры: они попросили создать максимально белый дом с небольшим количеством мебели, которая не перегружала бы пространство.

«Белые фасады, белая плитка, белые оттенки краски стен и потолка, белый камень столешницы, белый фаянс мойки, белое стекло светильников… Собрать оттенки белого в разных материалах, чтобы они сочетались между собой, оказалось непросто. Но все сложилось. Пол цвета грозового неба подчеркнул красоту белого. Заметнее стала и гравировка на латунных ручках», — рассказывает дизайнер проекта Алла Соловьева.

Хозяйке хотелось разместить рабочую поверхность и мойку у окна — это решение потребовало симметрии в расположении фасадов. Встроенный холодильник, духовой шкаф и печь СВЧ объединили в вертикальный блок. Все системы хранения посуды решили с помощью удобных выдвижных тандем-боксов.

Слева от накладной мойки разместили ящики для столовых приборов. Фасад встроенной посудомоечной машины, справа, сделали с имитацией ящиков. Когда всё было завершено, муж хозяйки, окинув взглядом кухню, сказал: «Мы забыли посудомойку!»

Зоны кухни и гостиной визуально разделили с помощью напольного покрытия. Для кухни использовали плитку, а в столовой, которая перетекает в гостиную, — паркетную доску. Стол из дуба разместили в эркере возле окон.

Стулья с изумрудной обивкой и ножками цвета латуни стали в интерьере единственными яркими акцентами — они перекликаются с зеленью за окном. Окна выходят на лес, поэтому закрывать красивый вид шторами хозяйка не хотела.

В столовой нашли достойное место и для семейной реликвии — буфета 1950 годов, который отреставрировала мастер Кристина Казинец.