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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 14-летнюю девушку

Пропавшая Кристийна. ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в поселке Юуру в Рапламаа 14-летней Кристийны. 

В Центр тревоги в воскресенье, 15 августа, поздно вечером поступило сообщение, что в поселке Юуру домой не вернулась 14-летняя Кристийна. В последней раз она выходила на связь в тот же день в районе обеда. Связаться с ней по телефону не удается. Она и раньше уходила из дома, известно, что без посторонней помощи она может попасть в беду. 

Полиция побеседовала с близкими и знакомыми Кристийны, а также проверили места, куда она могла направиться. Патрули прочесали Рапла и Кохила, но найти пропавшую не удалось. 

Рост Кристийны 165 см, она худощавого телосложения, у нее темные волосы до плеч, есть челка. Когда она ушла из дома, на ней были черная спортивная куртка и черные джинсы. С собой у нее был черный рюкзак. В носу кольцо, темный макияж.

Полиция просит всех, кто видел Кристийну или знает о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112. 

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