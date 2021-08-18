Прямая трансляция ⟩ Власти Таллинна расскажут о своих новых решениях
В 13.00 начнется пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев.
В 13.00 начнется пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев.
На пресс-конференции речь пойдет о новых пунктах вакцинирования, строительстве водно-спортивного центра в районе Ласнамяэ и мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине восстановления независимости ЭР.
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