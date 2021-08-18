Ср, 18.08.2021
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Прямая трансляция ⟩ Власти Таллинна расскажут о своих новых решениях

Михаил Кылварт. ФОТО: Mihkel Maripuu

В 13.00 начнется пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев.

На пресс-конференции речь пойдет о новых пунктах вакцинирования, строительстве водно-спортивного центра в районе Ласнамяэ и мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине восстановления независимости ЭР.

Пресс-конференция будет идти на русском языке.

Смотрите на Rus.Postimees.ee.

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