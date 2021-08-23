Катрин Кендра: 20 лет назад с финансами Таллинна была полная катастрофа

Один из самых высокооплачиваемых чиновников Таллинна Катрин Кендра проработала на город больше двадцати лет, 15 из которых - в должности директора финансовой службы. На протяжении всех лет она практически не давала интервью, оставаясь в тени постоянно сменяющихся мэров. В начале июля новость об ее уходе была воспринята негативно: Кендра получит компенсацию в размере шести месячных зарплат, а это больше 35 000 евро. В интервью Rus.Postimees она рассказала, чем заслужила эти деньги и через что ей и ее команде пришлось пройти, чтобы обеспечить столице мировое признание и звание наиболее эффективного финансового подразделения Эстонии.