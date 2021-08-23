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  • Эстония
  • Катрин Кендра: 20 лет назад с финансами Таллинна была полная катастрофа

Катрин Кендра: 20 лет назад с финансами Таллинна была полная катастрофа

После 20 лет службы городу Катрин Кендра решила покинуть пост директора Финансовой службы. ФОТО: Tairo Lutter

Один из самых высокооплачиваемых чиновников Таллинна Катрин Кендра проработала на город больше двадцати лет, 15 из которых - в должности директора финансовой службы. На протяжении всех лет она практически не давала интервью, оставаясь в тени постоянно сменяющихся мэров. В начале июля новость об ее уходе была воспринята негативно: Кендра получит компенсацию в размере шести месячных зарплат, а это больше 35 000 евро. В интервью Rus.Postimees она рассказала, чем заслужила эти деньги и через что ей и ее команде пришлось пройти, чтобы обеспечить столице мировое признание и звание наиболее эффективного финансового подразделения Эстонии.

Для подписчиков Для подписчиков

— Катрин, вы оставили должность в Министерстве финансов ради работы в Таллиннской городской канцелярии. Почему?

— В конце 2000 года тогдашний финансовый директор Ахти Калласте сделал мне предложение стать руководителем отдела бюджета Таллиннской городской канцелярии, чтобы в новой команде создать новую современную организацию финансового управления города. Эта задача была мне интересна.

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