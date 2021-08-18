В Латвии около 300 человек купили фиктивные паспорта вакцинации
Начальник Государственной полиции Латвии Армандс Рукс сообщил в передаче Rīta Panorāma на LTV, что были идентифицированы десятки других клиентов фиктивной вакцинации, пишет Rus.TVNET.
Начальник Государственной полиции Латвии Армандс Рукс сообщил в передаче Rīta Panorāma на LTV, что были идентифицированы десятки других клиентов фиктивной вакцинации, пишет Rus.TVNET.
Глава государственной полиции Латвии Армандс Рукс сказал: "Мы выявили десятки других клиентов этой незаконной услуги [фиктивной вакцинации]. Мы призываем людей приходить и подавать заявки самим, чтобы избавиться от ответственности. Если полиция постучит в двери, будет совсем другой разговор".
Уже сообщалось, что Госполиция Латвии в сотрудничестве с другими учреждениями продолжает расследование проведения фиктивной вакцинации от Covid-19 и случаев, когда принималась взятка.
После призыва латвийской полиции отреагировать людям, которые давали взятки практикующим врачам или лицам, осуществляющим обработку данных в Центрах вакцинации за получение фиктивных свидетельств о вакцинации, в полицию обратилось несколько новых лиц, которые сообщили о получении фиктивных свидетельств.
Сотрудники правоохранительных органов призывают отозваться и других лиц, получивших фиктивное свидетельство о вакцинации. В зависимости от конкретной ситуации будет оцениваться предусмотренная законом возможность освобождения таких лиц от криминальной ответственности.
В связи с продолжающимся активным расследованием полиция в настоящее время не раскрывает дополнительную информацию о задержанных и деталях расследования.
Ранее полиция уже раскрыла несколько подобных случаев. Лица, которых Госполиция Латвии задержала за имитацию вакцинации, в том числе две медсестры, организовали ее для нескольких сотен людей.