В Латвии около 300 человек купили фиктивные паспорта вакцинации

Глава государственной полиции Латвии Армандс Рукс сказал: "Мы выявили десятки других клиентов этой незаконной услуги [фиктивной вакцинации]. Мы призываем людей приходить и подавать заявки самим, чтобы избавиться от ответственности. Если полиция постучит в двери, будет совсем другой разговор".

По словам Армандса Рукса, количество фиктивных клиентов вакцинации оценивается примерно в 300 человек.

Уже сообщалось, что Госполиция Латвии в сотрудничестве с другими учреждениями продолжает расследование проведения фиктивной вакцинации от Covid-19 и случаев, когда принималась взятка.

После призыва латвийской полиции отреагировать людям, которые давали взятки практикующим врачам или лицам, осуществляющим обработку данных в Центрах вакцинации за получение фиктивных свидетельств о вакцинации, в полицию обратилось несколько новых лиц, которые сообщили о получении фиктивных свидетельств.

Сотрудники правоохранительных органов призывают отозваться и других лиц, получивших фиктивное свидетельство о вакцинации. В зависимости от конкретной ситуации будет оцениваться предусмотренная законом возможность освобождения таких лиц от криминальной ответственности.

В связи с продолжающимся активным расследованием полиция в настоящее время не раскрывает дополнительную информацию о задержанных и деталях расследования.