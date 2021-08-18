Кандидат в мэры Таллинна от партии «Ээсти 200» - предприниматель Марек Рейнаас

По ее мнению, «Эстония 200» выходит на выборы в столице с сильным списком и новыми деятелями и хочет войти в тройку партий с наибольшим количеством голосов избирателей.

По словам Марека Рейнааса, кандидата в мэры Таллинна от партии "Ээсти 200", Таллинн Сависаара, к которому так стремится Центристская партия, уже построен, и поэтому больше нет причин продолжать эксперименты.

«Система, построенная на политической коррупции, при которой Ласнамяэ получает в пять раз больше инвестиций на одного человека, чем другие районы, и когда все районы по-прежнему страдают от недружелюбного и безжизненного городского пространства, неразумна. Таллинн нуждается в реформах, и для этого нужно предоставить районам больше прав и ответственности, чтобы они сами принимали решения о своих расходах и инвестициях», - подчеркнул Рейнаас.