Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили

На месте было установлено, что ехавший из Таллинна в сторону Тарту грузовик Volvo столкнулся боковым зеркалом с ехавшим навстречу автомобилем. В результате удара зеркало Volvo влетело в боковое стекло грузовика и разбило его. Осколки попали на водителя грузовика, и ему потребовалась первая помощь, сообщает Järva Teataja.