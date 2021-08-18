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  • На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили

Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили

Сегодня, 18 августа, в 11.50 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Нурмси. 

На месте было установлено, что ехавший из Таллинна в сторону Тарту грузовик Volvo столкнулся боковым зеркалом с ехавшим навстречу автомобилем. В результате удара зеркало Volvo влетело в боковое стекло грузовика и разбило его. Осколки попали на водителя грузовика, и ему потребовалась первая помощь, сообщает Järva Teataja.

Второй участник ДТП не остановился. 

На место происшествия выехали как полицейский патруль, так и скорая помощь. Полиция устанавливала обстоятельства произошедшего, работники скорой оказали водителю первую помощь. 

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