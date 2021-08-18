Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили
Сегодня, 18 августа, в 11.50 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Нурмси.
Сегодня, 18 августа, в 11.50 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Нурмси.
На месте было установлено, что ехавший из Таллинна в сторону Тарту грузовик Volvo столкнулся боковым зеркалом с ехавшим навстречу автомобилем. В результате удара зеркало Volvo влетело в боковое стекло грузовика и разбило его. Осколки попали на водителя грузовика, и ему потребовалась первая помощь, сообщает Järva Teataja.
Второй участник ДТП не остановился.
На место происшествия выехали как полицейский патруль, так и скорая помощь. Полиция устанавливала обстоятельства произошедшего, работники скорой оказали водителю первую помощь.