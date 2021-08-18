Гран-при Японии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

«После длительных обсуждений с властями Японии, правительство страны приняло решение отменить Гран-при Японии в этом сезоне из-за продолжающейся пандемии в стране. Формула-1 сейчас работает над изменениями в календаре, в ближайшие недели появится новая информация о расписании Гран-при. "Формула-1" за два последних года доказала, что мы можем адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Нас очень воодушевило то, что множество мест заинтересовано в проведении этапов "Формулы-1" в этом и следующих сезонах», – рассказали в пресс-службе "Формулы-1". Последний раз Гран-при Японии проводился в 2019 году. Напомним, что после этого сезона «Хонда» перестанет разрабатывать двигатели для "Формулы-1", это означает, что японская компания не сможет провести прощальную гонку на домашнем Гран-при. Проведение этапа в Японии было под вопросом с тех пор, как был отменен Гран-при Сингапура.