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  • Картина дня: итоги расследования Департамента здоровья, кандидат в президенты и ситуация в Афганистане

Картина дня: итоги расследования Департамента здоровья, кандидат в президенты и ситуация в Афганистане

Холодильный склад Департамента здоровья. ФОТО: Imre Kaas

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 августа.

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: визор от дельта-штамма защищает плохо, лучше надевать маску

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр. Читать далее...

Алар Карис согласился стать кандидатом в президенты

Директор Эстонского национального музея Алар Карис во второй половине дня в среду дал согласие стать кандидатом в президенты. Читать далее...

БЛОГ 〉 Смена власти в Афганистане: президент Гани с семьей нашел убежище в ОАЭ

Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти. Президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил МИД ОАЭ. Читать далее...

С железным хладнокровием ожидая самолет посреди лагеря Талибана

Тик-так, тик-так. Здесь действительно нет места для нервов. Так уже с воскресенья в афганском Кабуле на базе, расположенной в так называемой зеленой зоне, ждут эвакуации несколько десятков сотрудников частной охранной фирмы и люди, находящиеся под защитой британских солдат. Читать далее...

СМИ: талибы намерены превратить Афганистан в "колыбель джихада"

Лидеры террористического движения "Талибан" предлагают "Аль-Каиде" использовать территорию Афганистана в качестве убежища и планируют создать в стране "колыбель джихада", пишет шотландское издание британской Sun. Читать далее...

Мигранты наводняют Литву: стоит ли вести диалог с Лукашенко и чем может помочь Путин?

Непростая ситуация с нелегалами на белорусско-литовской границе вынуждает страны Балтии принимать меры и готовиться к различным сценариям развития событий. О том, стоит ли для разрешения кризиса пробовать сотрудничать с Белоруссией или, может быть, даже с Россией, и не грозит ли Эстонии такой же наплыв беженцев, мы поговорили с эстонскими евродепутатами. Читать далее...

Опрос: жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом Керсти Кальюлайд

Жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом нынешнего президента Керсти Кальюлайд, показали результаты исследования предпочтений кандидатов в президенты, проведенного Kantar Emor. Читать далее...

Проблему с качеством воды в Ласнамяэ пока не удалось решить

Результаты сделанных анализов показывают, что меры принятые для улучшения качества воды, работают, но на данный момент проблема еще окончательно не решена. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 В инциденте на складах Департамента здоровья виноваты все, но найти конкретных виновников невозможно

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой огласили обстоятельства происшествия, приведшего к отключению системы охлаждения на складе Департамента здоровья, в результате чего испортились вакцина и другие лекарства. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 287 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4246 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 287, то есть 6,8% от общего количества тестов. Читать далее...

Кийк: следующие месяцы в фокусе будет ревакцинация

Должностные полномочия руководителя вакцинации Марека Сеэра заканчиваются в августе, но нового человека на его место не ищут. Читать далее...

Таллинн ищет название для водно-спортивного центра, который будет построен в Ласнамяэ

В 2024 году в районе Ласнамяэ, по адресу Варраку, 14a, будет построен водно-спортивный центр, который, помимо соответствующего олимпийским стандартам бассейна, будет включать также банный комплекс, универсальную площадку для игр с мячом и предприятие гостиничного типа. Сегодня объявлен публичный конкурс идей с целью найти название для будущего центра. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Перед Таллиннской горуправой проходит акция протеста

Сегодня, 18 августа, в полдень люди под руководством партии «Отечество» собрались перед зданием Таллиннской городской управы в знак протеста против строительства футбольного холла рядом с мемориалом памяти жертв коммунизма на Маарьямяги. Читать далее...

Рейн Вейдеманн: партийная жизнь Эстонии все больше напоминает Советский Союз

В преддверии 30-летия восстановления независимости Эстонии известный общественный деятель, один из основателей «Народного фронта», писатель, литературовед, эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн рассказал о настроениях тех лет и оценил нынешнее состояние нашего общества и политики. Читать далее...

Переворот в Москве и независимость Эстонии: советские руководители Нарвы вспоминают два дня в августе 1991 года

30 лет назад Эстония готовилась объявить о восстановлении суверенного государства, и попытка переворота ГКЧП в Москве 19 августа стала удобным моментом для этого. Поздним вечером 20 августа Верховный Совет Эстонии принял декларацию о восстановлении независимости. Руководители Нарвы на это заседание не поехали. Председателем горсовета в то время был Владимир Чуйкин, председателем горисполкома - Владимир Мижуй. Сегодня они вспоминают, как прошли эти два дня в Нарве. Читать далее...

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