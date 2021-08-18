Картина дня: итоги расследования Департамента здоровья, кандидат в президенты и ситуация в Афганистане

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: визор от дельта-штамма защищает плохо, лучше надевать маску

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр. Читать далее...

Алар Карис согласился стать кандидатом в президенты

Директор Эстонского национального музея Алар Карис во второй половине дня в среду дал согласие стать кандидатом в президенты. Читать далее...

БЛОГ 〉 Смена власти в Афганистане: президент Гани с семьей нашел убежище в ОАЭ

Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти. Президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил МИД ОАЭ. Читать далее...

С железным хладнокровием ожидая самолет посреди лагеря Талибана

Тик-так, тик-так. Здесь действительно нет места для нервов. Так уже с воскресенья в афганском Кабуле на базе, расположенной в так называемой зеленой зоне, ждут эвакуации несколько десятков сотрудников частной охранной фирмы и люди, находящиеся под защитой британских солдат. Читать далее...

СМИ: талибы намерены превратить Афганистан в "колыбель джихада"

Лидеры террористического движения "Талибан" предлагают "Аль-Каиде" использовать территорию Афганистана в качестве убежища и планируют создать в стране "колыбель джихада", пишет шотландское издание британской Sun. Читать далее...

Мигранты наводняют Литву: стоит ли вести диалог с Лукашенко и чем может помочь Путин?

Непростая ситуация с нелегалами на белорусско-литовской границе вынуждает страны Балтии принимать меры и готовиться к различным сценариям развития событий. О том, стоит ли для разрешения кризиса пробовать сотрудничать с Белоруссией или, может быть, даже с Россией, и не грозит ли Эстонии такой же наплыв беженцев, мы поговорили с эстонскими евродепутатами. Читать далее...

Опрос: жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом Керсти Кальюлайд

Жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом нынешнего президента Керсти Кальюлайд, показали результаты исследования предпочтений кандидатов в президенты, проведенного Kantar Emor. Читать далее...

Проблему с качеством воды в Ласнамяэ пока не удалось решить

Результаты сделанных анализов показывают, что меры принятые для улучшения качества воды, работают, но на данный момент проблема еще окончательно не решена. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 В инциденте на складах Департамента здоровья виноваты все, но найти конкретных виновников невозможно