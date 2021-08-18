Картина дня: нашествие мигрантов, итоги расследования Депаратмента здоровья и ситуация в Афганистане
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 августа.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр. Читать далее...
Непростая ситуация с нелегалами на белорусско-литовской границе вынуждает страны Балтии принимать меры и готовиться к различным сценариям развития событий. О том, стоит ли для разрешения кризиса пробовать сотрудничать с Белоруссией или, может быть, даже с Россией, и не грозит ли Эстонии такой же наплыв беженцев, мы поговорили с эстонскими евродепутатами. Читать далее...
Тик-так, тик-так. Здесь действительно нет места для нервов. Так уже с воскресенья в афганском Кабуле на базе, расположенной в так называемой зеленой зоне, ждут эвакуации несколько десятков сотрудников частной охранной фирмы и люди, находящиеся под защитой британских солдат. Читать далее...
Жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом нынешнего президента Керсти Кальюлайд, показали результаты исследования предпочтений кандидатов в президенты, проведенного Kantar Emor. Читать далее...
Результаты сделанных анализов показывают, что меры принятые для улучшения качества воды, работают, но на данный момент проблема еще окончательно не решена. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой огласили обстоятельства происшествия, приведшего к отключению системы охлаждения на складе Департамента здоровья, в результате чего испортились вакцина и другие лекарства. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4246 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 287, то есть 6,8% от общего количества тестов. Читать далее...
Должностные полномочия руководителя вакцинации Марека Сеэра заканчиваются в августе, но нового человека на его место не ищут. Читать далее...
В 2024 году в районе Ласнамяэ, по адресу Варраку, 14a, будет построен водно-спортивный центр, который, помимо соответствующего олимпийским стандартам бассейна, будет включать также банный комплекс, универсальную площадку для игр с мячом и предприятие гостиничного типа. Сегодня объявлен публичный конкурс идей с целью найти название для будущего центра. Читать далее...
Лидеры террористического движения "Талибан" предлагают "Аль-Каиде" использовать территорию Афганистана в качестве убежища и планируют создать в стране "колыбель джихада", пишет шотландское издание британской Sun. Читать далее...