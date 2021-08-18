Картина дня: нашествие мигрантов, итоги расследования Депаратмента здоровья и ситуация в Афганистане

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: визор от дельта-штамма защищает плохо, лучше надевать маску

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр. Читать далее...

Мигранты наводняют Литву: стоит ли вести диалог с Лукашенко и чем может помочь Путин?

Непростая ситуация с нелегалами на белорусско-литовской границе вынуждает страны Балтии принимать меры и готовиться к различным сценариям развития событий. О том, стоит ли для разрешения кризиса пробовать сотрудничать с Белоруссией или, может быть, даже с Россией, и не грозит ли Эстонии такой же наплыв беженцев, мы поговорили с эстонскими евродепутатами. Читать далее...

С железным хладнокровием ожидая самолет посреди лагеря Талибана

Тик-так, тик-так. Здесь действительно нет места для нервов. Так уже с воскресенья в афганском Кабуле на базе, расположенной в так называемой зеленой зоне, ждут эвакуации несколько десятков сотрудников частной охранной фирмы и люди, находящиеся под защитой британских солдат. Читать далее...

Опрос: жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом Керсти Кальюлайд

Жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом нынешнего президента Керсти Кальюлайд, показали результаты исследования предпочтений кандидатов в президенты, проведенного Kantar Emor. Читать далее...

Проблему с качеством воды в Ласнамяэ пока не удалось решить

Результаты сделанных анализов показывают, что меры принятые для улучшения качества воды, работают, но на данный момент проблема еще окончательно не решена. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 В инциденте на складах Департамента здоровья виноваты все, но найти конкретных виновников невозможно

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой огласили обстоятельства происшествия, приведшего к отключению системы охлаждения на складе Департамента здоровья, в результате чего испортились вакцина и другие лекарства. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 287 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4246 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 287, то есть 6,8% от общего количества тестов. Читать далее...

Кийк: следующие месяцы в фокусе будет ревакцинация

Должностные полномочия руководителя вакцинации Марека Сеэра заканчиваются в августе, но нового человека на его место не ищут. Читать далее...

Таллинн ищет название для водно-спортивного центра, который будет построен в Ласнамяэ

В 2024 году в районе Ласнамяэ, по адресу Варраку, 14a, будет построен водно-спортивный центр, который, помимо соответствующего олимпийским стандартам бассейна, будет включать также банный комплекс, универсальную площадку для игр с мячом и предприятие гостиничного типа. Сегодня объявлен публичный конкурс идей с целью найти название для будущего центра. Читать далее...

СМИ: талибы намерены превратить Афганистан в "колыбель джихада"