Юллар Ланно: здание Департамента здоровья необходимо перестроить

«Для меня как руководителя учреждения, видевшего, как здание проектировали, рапорт стал плохим сюрпризом. Департамент здоровья вместе с владельцем здания планирует работы по реконструкции», - пояснил он.

По словам Ланно, в ближайшее время начнутся переговоры, и все особые требования будут учтены. «Весь процесс перестройки займет не меньше года. Требуются новое проектирование и новые закупки, но перестройка крайне необходима», - сказал он.

«На сегодня мы переместили все лекарства, нуждающиеся в хранении при температуре от +2 до +8. И мы не можем вернуть их а место, пока строительные работы не будут завершены, - сказал Ланно, по словам которого уже внесены структурные изменения, чтобы создать прямую ответственность, и объявлен конкурс. - Кроме того, новая структура предусматривает, что за качество будет отвечать конкретное лицо. Мы разработали руководство по качеству для фармацевтического склада, и поскольку система будет защищена контролированием, ошибки больше не повторятся».

Министр здоровья и труда Танелю Кийк отметил, что опубликованный в среду отчет не является оценкой работы Департамента здоровья и Riigi Kinnisvara AS. «Ситуация серьезная, но в более широком смысле в этом кризисе Департамент здоровья несет очень высокую ответственность за анализ вируса и предотвращение его распространения, и работа должна продолжаться в чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы в разгар кризиса не пострадала основная работа»,- сказал министр.

Кийк считает, что не следует искать виновных в вышестоящих организациях или среди прочих учреждений. «Каждый должен посмотреть в зеркало и подумать, какие шаги нужно было бы предпринять, чтобы все было в порядке. Здесь много людей, которые могли бы предотвратить эти проблемы», - сказал он.

Кийк отметил, что возглавляемая госсекретарем комиссия помогла выявить давние проблемы и упущения, которые привели к повышению температуры на складах Департамента здоровья. «За прошедшие годы некоторые государственные органы, а также партнеры из частного сектора приняли необдуманные решения», - сказал он.

Согласно отчету комиссии, созданной госсекретарем для выяснения обстоятельств порчи лекарств на складе Департамента здоровья, отказ холодильных камер скорее всего был вызван ошибками при проектировании и строительстве здания.

По словам председателя правления построившего здание Департамента здоровья AS Oma Ehitaja Кайдо Фридолина, строительные работы велись в соответствии с проектной документацией.

"Предприятие Oma Ehitaja построило здание Департамента здоровья в 2016 году согласно заключенному с Riigi Kinnisvara AS договору о подряде. Сооруженное здание было передано заказчику в начале 2017 года. Строительные работы проводились в соответствии с предоставленной заказчиком проектной документацией», - сообщил BNS Фридолин.