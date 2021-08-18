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  • Уроженец Эстонии пытался украсть в магазине в Германии тележку с товарами

Уроженец Эстонии пытался украсть в магазине в Германии тележку с товарами

Тележка для покупок. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Немецкая полиция в понедельник в восточной части страны в городе Лёбау задержала уроженца Эстонии, который украл в магазине наполненную товарами тележку и пытался скрыться.

В понедельник полицию вызвали в супермаркет на улицу Постштрассе, где мужчина не заплатил и вышел из магазина с заполненной товарами тележкой, сообщает Postimees со ссылкой на полицию Германии.

Полиция поймала 56-летнего уроженца Эстонии на парковке, где он в тот момент складывал товары в свой автомобиль Audi.

Полиция также обнаружила в машине еще много товаров, в отношении которых есть основания подозревать, что они были украдены в другом филиале той же сети магазинов.

Всего в машине эстонца было украденных товаров на сумму 2100 евро. Подозреваемый был задержан полицией, его дальнейшую судьбу решит суд.

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