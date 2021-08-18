Уроженец Эстонии пытался украсть в магазине в Германии тележку с товарами

В понедельник полицию вызвали в супермаркет на улицу Постштрассе, где мужчина не заплатил и вышел из магазина с заполненной товарами тележкой, сообщает Postimees со ссылкой на полицию Германии.

Полиция поймала 56-летнего уроженца Эстонии на парковке, где он в тот момент складывал товары в свой автомобиль Audi.

Полиция также обнаружила в машине еще много товаров, в отношении которых есть основания подозревать, что они были украдены в другом филиале той же сети магазинов.